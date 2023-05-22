Sơn La: Bé gái 8 tuổi ngã từ tầng 2 dẫn đến hỏng mắt, đa chấn thương nặng

Tin y tế 22/05/2023 05:08

Trẻ nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cẳng chân, vùng trán và chảy máu vùng mặt. Bác sĩ cho hay, mắt trái của bé mất chức năng, không thể giữ lại.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo VnExpress, ngày 21/5, gia đình cho biết bé ở nhà chơi đùa với bạn, không may trượt chân ngã từ tầng hai, cao khoảng 4 m. Trẻ nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cẳng chân, vùng trán và chảy máu vùng mặt.

Các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa gồm Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, khoa Răng hàm mặt và khoa Mắt, xác định trẻ có vết thương phức tạp vùng hàm mặt, tổn thương mạch máu, vỡ nhãn cầu trái, vỡ xương thái dương trái, chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Trưởng khoa Răng hàm mặt, cho biết thêm trên VnExpresss: Trẻ bị thương nặng nề, được cắt lọc và tạo hình lại vết thương vùng hàm mặt. Tuy nhiên, mắt trái chấn thương vỡ nhãn cầu, mất chức năng, không thể giữ lại.

Sơn La: Bé gái 8 tuổi ngã từ tầng 2 dẫn đến hỏng mắt, đa chấn thương nặng - Ảnh 1
Theo dõi chấn thương vì trẻ bị các vấn đề liên quan đến sọ não. Ảnh: Internet

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo nhưng có biểu hiện đau đầu, tiếp tục theo dõi chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, vào tháng 3/2023 từng xảy ra vụ việc đau lòng tương tự. 

Một bé gái 11 tháng tuổi tại Quảng Ninh trong khi chơi ở nhà không may bị ngã đập đầu xuống nền cứng, dẫn tới chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân, trong lúc chơi ở nhà, bé C. không may bị ngã đập đầu xuống nền cứng. Sau khi bị ngã, bé gái vẫn tỉnh táo nhưng vùng đầu sưng nề, nôn mửa, quấy khóc nhiều. Ngay lập tức, gia đình đã chuyển cháu bé đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô, tư thế ngã đập đầu xuống đất là một trong những nguyên nhân phổ biến gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong ở trẻ.

Tư thế này dẫn đến chảy máu, bầm tím, chấn thương sọ não. Bộ não là trung tâm điều khiển cho mọi chức năng của cơ thể kể cả những hoạt động có ý thức (đi và nói chuyện) và những hoạt động vô thức (hô hấp, nhịp tim..).

Sơn La: Bé gái 8 tuổi ngã từ tầng 2 dẫn đến hỏng mắt, đa chấn thương nặng - Ảnh 2
Trẻ ngã đập đầu xuống nền cứng, dẫn tới chấn thương sọ não. Ảnh: Thanh Niên

Đồng thời bộ não cũng điều khiển suy nghĩ, nhận thức, lời nói và cảm xúc. Tình trạng tổn thương tới bộ não, dù do chấn thương đầu nghiêm trọng hay chấn thương gần đầu không để lại vết nứt hoặc xuyên thủng cũng có thể phá vỡ một số hoặc tất cả những chức năng này.

Tổn thương não có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và suốt đời đối với những chức năng của thể xác và tinh thần, bao gồm mất ý thức, trí nhớ và/hoặc tính cách thay đổi và bị liệt một phần hoặc liệt toàn thân.

Rơi ngã xuống các bề mặt như bê tông, gạch men, lớp đất cứng sẽ gây nguy hiểm nhiều hơn cho bé so với các bề mặt mềm. Trong quá trình tiếp đất chạm vào các vật dụng như đồ đạc góc cạnh, mặt kính sắc nhọn có thể gây thương tích nghiêm trọng.

Khi trẻ bị rơi ngã điều quan trọng là các gia đình cần theo dõi các triệu chứng của chấn thương sọ não ở trẻ, bao gồm cả chấn động não, thường xuất hiện trong vòng 24 - 48 giờ sau ngã để có các biện pháp xử trí kịp thời.

Biện pháp tốt nhất là kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện nơi gần nhất để cấp cứu, theo dõi các dấu hiệu của chấn thương đầu nghiêm trọng của trẻ như chảy máu không kiểm soát được từ vết cắt, vết lõm hoặc chỗ phồng mềm trên hộp sọ, bầm tím hoặc sưng tấy quá mức, nôn nhiều hơn một lần, buồn ngủ bất thường và/hoặc khó tỉnh táo, mất ý thức hoặc không phản ứng với giọng nói, xúc giác, máu hoặc dịch nhầy chảy ra từ mũi hoặc tai, khó thở... và liên lạc cho bác sĩ nhi khoa để được hướng dẫn.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình cần có sự giám sát chặt với trẻ, tạo môi trường vui chơi an toàn để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn, tránh những tổn thương đáng tiếc. Khi trẻ gặp tai nạn cần đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Ngày 21/5: Hai ngày liên tiếp ghi nhận ca tử vong vì COVID-19, số ca mắc mới giảm

Ngày 21/5: Hai ngày liên tiếp ghi nhận ca tử vong vì COVID-19, số ca mắc mới giảm

Ca COVID-19 thấp nhất 1,5 tháng qua, có 1 bệnh nhân tử vong ghi nhận tại Tây Ninh.

Xem thêm
Từ khóa:   đa chấn thương hỏng mắt chấn thương sọ não

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg