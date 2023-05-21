Vào ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 mới là 1.190, giảm gần 800 ca so với ngày trước đó.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/5 của Bộ Y tế cho biết có 979 ca mắc mới, giảm thấp nhất trong vòng 1,5 tháng qua. Số bệnh nhân thở oxy cũng giảm so với ngày trước đó. Trong ngày có 1 ca tử vong ở Tây Ninh. Như vậy, từ ngày 20-21/5, đã ghi nhận 2 ca tử vong vì COVID-19 tại Tây Ninh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.602.738 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.254 ca nhiễm).

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 148 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.635.065 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 44 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 40 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 2 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.203 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 20/5 có 168 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.348.418 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.700.326 liều: Mũi 1 là 70.908.904 liều; Mũi 2 là 68.453.447 liều; Mũi bổ sung là 14.343.935 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.126.542 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.867.498 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.682.549 liều: Mũi 1 là 10.222.129 liều; Mũi 2 là 8.460.420 liều.