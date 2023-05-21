Bị ong đốt vào đầu và lưng, một người đột quỵ, suýt tử vong

Tin y tế 21/05/2023 19:07

Loại đột quỵ của bệnh nhân trên được gọi là xuất huyết dưới nhện - tình trạng máu chảy vào khoang dưới nhện - khu vực giữa não bộ và các mô màng bao phủ não.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet ghi nhận bệnh nhân 60 tuổi bị ong bắp cày đốt 4 lần vào đầu và lưng. Sau khi bị, nạn nhân phải đến phòng cấp cứu trong tình trạng đau đầu, cứng cổ và sưng tấy quanh vết đốt.

Sang ngày kế tiếp, tình trạng trở nên tồi tệ hơn, chọc dò tủy sống ghi nhận đã bị đột quỵ nghiêm trọng do vết đốt của ong bắp cày.

Loại đột quỵ của bệnh nhân trên được gọi là xuất huyết dưới nhện - tình trạng máu chảy vào khoang dưới nhện - khu vực giữa não bộ và các mô màng bao phủ não. Đây là trường hợp cấp cứu y tế cần được điều trị ngay lập tức. Khoảng một nửa số người bị xuất huyết dưới nhện tử vong đột ngột.

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Một người điều trị ong đốt. Ảnh: Nhân Dân

Theo Cleveland Clinic, trong số những người sống sót sau cơn đột quỵ ban đầu, khoảng một phần ba chết trong bệnh viện và một phần ba khác bị tàn tật.

Các bác sĩ tin rằng tình trạng của người đàn ông trên có thể bị kích hoạt do nọc độc của ong bắp cày, khiến mạch máu bị vỡ. Trước đây, có một số trường hợp nghi vấn về mối liên hệ giữa đột quỵ và ong đột. Nhưng theo Daily Mail, bệnh nhân người Trung Quốc là ca đầu tiên do ong bắp cày gây ra.

Xuất huyết dưới nhện thường là hậu quả của chấn thương đầu nghiêm trọng (như ngã, tai nạn giao thông) hoặc vỡ phình động mạch. Triệu chứng chính là đau đầu dữ dội, đột ngột, đôi khi được gọi là đau đầu “sét đánh” vì tác động quá nhanh.

Bị ong đốt vào đầu và lưng, một người đột quỵ, suýt tử vong - Ảnh 2
Cẩn trọng khi bị ong đốt. Ảnh: VietNamNet

Các triệu chứng khác bao gồm cứng cổ, buồn nôn, nôn, lú lẫn, chóng mặt, yếu hoặc tê đột ngột, co giật, đau cơ và thay đổi thị lực.

Tử vong do ong đốt rất hiếm và thường là kết quả của phản ứng dị ứng, thường được gọi là sốc phản vệ.

Theo Báo Nhân Dân trước đó, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) từng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu ngừng tuần hoàn. Ca cấp cứu thành công, có mạch trở lại, bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị tiếp nhưng sau đó bệnh nhân không qua khỏi.

Theo lãnh đạo bệnh viện này, lượng bệnh nhân cấp cứu vì ong đốt có khả năng cao bị sốc phản vệ do ong đốt, nguyên nhân do đốt phá vỡ tổ ong (không rõ loại).

Khoảng 30 phút đến 1 giờ sau khi đốt phá tổ ong, nhóm nam sinh có biểu hiện khó thở, tức ngực, đau buốt đầu nhiều vùng bị ong đốt, kèm theo chóng mặt, nôn nên vào viện.

Sau 30 phút cấp cứu, có bệnh nhân phải dùng giảm đau liều cao, các bệnh nhân dần ổn định.

Bác sĩ Cảnh cảnh báo các loại ong như ong vò vẽ, ong bắp cày thường là loài có độc tính cao. Khi bị ong đốt, cần đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu sau: vết đốt nhiều (trên 10 nốt), bị ong vò vẽ, ong bắp cày, ong mật hoặc một số ong chưa rõ loại (ở các vùng rừng núi) đốt.

Hoặc khi nạn nhân có các biểu hiện như: đau nhiều, sưng nề nhiều vùng bị đốt, mẩn ngứa, nổi mề đay, khó thở, mệt, tiểu đỏ, tiểu ít... cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Nạn nhân bị ong đốt có thể bị sốc phản vệ, đây là một cấp cứu cần được xử trí nhanh, kịp thời vì rất dễ dẫn đến tử vong do suy hô hấp cấp và tụt huyết áp.

Theo các bác sĩ, nếu bị ong đốt, lấy vòi chích ra nếu có bằng cách khều nhẹ, dùng nhíp lấy ra, tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra.

Người bệnh cũng cần được rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng và nước ấm, đắp băng lạnh lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng. Cần đưa nạn nhân đến viện nếu có các biểu hiện trên đây.

Đề phòng ong đốt, người dân tránh mặc đồ màu sắc sặc sỡ khi đi chơi du ngoạn miền quê, trong rừng; tránh leo trèo hái trái cây có thể bị tai nạn do ngã và bị ong tấn công do vô tình hay cố ý chọc phá tổ ong; kiểm soát phát quang những tổ ong xung quanh nhà và trong vườn.

 

 

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Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật. Sau khi dị vật được đưa ra ngoài bệnh nhân ổn, không đau, không chảy máu.

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