Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, hậu môn, tỉnh táo, sinh hiệu ổn và hơi hoảng hốt, ngại ngùng khi bác sĩ thăm hỏi. Khai thác bệnh sử, trước đó, bệnh nhân mua "đồ chơi" tình dục trên mạng. Trong quá trình sử dụng, bệnh nhân đã không kiểm soát được nên khiến đồ vật này rơi vào hậu môn và không lấy ra được.

Theo thông tin từ bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP HCM) chia sẻ trên Báo Người Lao Động cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận điều trị cho nam thiếu niên vì kẹt "đồ chơi" tình dục ở hậu môn.

Theo thông tin từ Báo Zing, Ê-kíp khoa Ngoại tổng hợp và Tiết niệu - Nam học sau đó đã tiến hành lấy dị vật . Sau khi được xử lý, tình trạng bệnh nhân ổn, không đau, không chảy máu hậu môn.

Theo bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, khu vực hậu môn khá nhạy và khó vệ sinh, mọi người cần cẩn thận, kiểm soát khi thao tác.

Ngoài ra, mọi người không nên bắt chước phim ảnh, video trên mạng hoặc mạnh tay, mất kiểm soát như bệnh nhân trên.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy vật lạ có thể bằng kim loại, nằm ngang sâu trong hậu môn bệnh nhân. Ảnh: Zing News

Trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bệnh nhân nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín, không nên tự cố gắng xử lí, có thể làm việc can thiệp bị trễ nãi, thậm chí nặng thêm tình trạng bệnh.

Bác sĩ Nghĩa cho biết việc quan hệ hay thủ dâm qua đường hậu môn ngày càng trở nên phổ biến. Bởi đem lại cảm giác mới lạ, đặc biệt là đối với nam thanh niên. Quan hệ qua đường hậu môn có thể kích thích tuyến tiền liệt ở nam giới, tạo cực khoái không kém quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, vì đây là vùng rất nhạy cảm và không vệ sinh nên cần hết sức cẩn thận, kiểm soát khi thao tác, không nên bắt chước phim ảnh, video trên mạng hoặc mạnh tay, mất kiểm soát như nam thiếu niên trên. Nếu trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bệnh nhân nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín, không nên tự cố gắng xử lý, có thể làm việc can thiệp bị trễ hoặc thậm chí nặng thêm tình trạng bệnh.