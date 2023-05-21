Thông tin về ca mắc COVID-19 mới trong tuần: Có 12.190 ca, lồng ghép tiêm vaccine với tiêm chủng thường xuyên

Theo thống kê của Bộ Y tế trong 7 ngày (từ 14-20/5), cả nước ghi nhận 12.190 ca mắc mới COVID-19, trung bình 1.741 ca/ ngày. Ngày có số mắc cao nhất là 2.043 ca - ngày 17/5, ngày có số mắc thấp nhất là 1.050 ca- ngày 14/5.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua đã ghi nhận 12.190 ca mắc COVID-19, là tuần thấp nhất trong 4 tuần qua; Trong tuần số ca COVID-19 nặng và tử vong cũng giảm; Tiêm vaccine COVID-19 năm 2023 có thể lồng ghép với hoạt động tiêm chủng thường xuyên...

Đây là tuần có số mắc thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua. Những tuần trước đó thường ghi nhận khoảng từ 14.000 - hơn 16.000 ca mắc mới. Có những ngày lên đến hơn 3.000 ca mắc mới/ ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.601.759 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.245 ca nhiễm).

Đến nay, 10.634.917 người mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi. Trong tuần qua số ca COVID-19 thở oxy, thở máy giảm hẳn so với các tuần trước đó, có thời điểm lên đến hơn 30 ca thở máy. Đến nay, trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát có 85 bệnh nhân đang thở oxy, gồm: Thở ô xy qua mặt nạ: 76 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 4 ca; Thở máy không xâm lấn: 1 ca; Thở máy xâm lấn: 4 ca.

Trong tuần qua ghi nhận 1 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại Tây Ninh. Đây cũng là tuần ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.202 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trẻ được các bác sĩ tiêm phòng. Ảnh: Internet

Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, ngày 19/5, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2227/QĐ-BYT 2023 về Kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2023 trong đó nêu rõ tiêm chủng chiến dịch và/ hoặc có thể lồng ghép với hoạt động tiêm chủng thường xuyên phù hợp với thực tế triển khai tại địa phương. Tiêm chủng miễn phí.

Theo Báo Người Lao Động, nhằm chung tay chia sẻ mất mát các gia đình có những biến cố đau thương do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các bé mồ côi do đại dịch này.

Trong đó, 3 bé ở quận 8, 4 bé ở quận 5 và 7 bé ở quận 11. Đây là các em nằm trong danh sách được Bệnh viện Chợ Rẫy nhận "đỡ đầu" tài trợ học bổng cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Trong chương trình, các bé đã được các bác sĩ tại phòng khám chuyên gia khám lâm sàng để kiểm tra tình hình sức khỏe hiện tại. Ngoài ra, các em còn được chỉ định trám răng, siêu âm tim, chụp XQ…

Đồng thời, các bé đã được Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, đoàn viên thanh niên cùng các bác sĩ tặng quà, tiếp thêm động lực, không để các em đơn độc cố gắng vươn lên và có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.