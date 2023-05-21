Thời gian gần đây, ghi nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc loại vi khuẩn cực độc botulinum, khiến bệnh nhân nguy kịch về tính mạng.

Thông tin từ Báo Kinh tế Sài Gòn Online, gần đây nhất là vụ việc ba trẻ nhỏ ở TPHCM phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc botulinum vì ăn chả lụa bán dạo. Trước đó, hai vụ ngộ độc botulinum tại tỉnh Quảng Nam đã khiến nhiều người nhập viện, trong đó 1 người tử vong. Trước đây đã có một số trường hợp bệnh nhân ngộ độc chất botulinum tại Kon Tum, Bình Dương, Hà Nội… Theo bác sĩ Đặng Ngọc Hùng, Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng thông tin thêm trên Báo Kinh tế Sài Gòn Online, botulinum là vi khuẩn kỵ khí, tiết ra độc tố cực mạnh. Điểm đặc biệt của loại vi khuẩn này chính là khi chúng nhiễm vào thực phẩm nhưng không làm ôi, thiu nên người ăn khó nhận biết bằng cảm quan dẫn đến dễ ngộ độc. Ngộ độc nặng có thể gây chết người ngay lập tức.

Bệnh nhân ngộ độc rất nặng. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống “Trong trường hợp không có thuốc giải độc BAT thì phải có điều trị hỗ trợ. Điều trị hỗ trợ chủ yếu là nuôi dưỡng và thở máy, vì chúng ta biết bệnh lý này là do chất độc của botulinum làm cho tổn thương hệ thần kinh dẫn tới liệt cơ. Khi chúng ta liệt cơ thì không thể thở được, và vấn đề đảm bảo sinh mạng của con người, phải có đảm bảo sức thở, và khả năng trao đổi khí trong cơ thể. Trước đây, nếu chưa có hỗ trợ về máy thở về hỗ trợ xâm lấn đường hô hấp thì bệnh nhân bị ngộ độc botulinum rất dễ tử vong”, bác sĩ Hùng thông tin trên Một thế giới Online cho hay. Thông tin từ Báo Nhân Dân, vi khuẩn botulinum sẽ bị diệt ở 60 độ C trong 30 phút và bởi các hóa chất khử trùng thông dụng; để khử độc tố cần đun sôi 100 độ C ít nhất 15 phút; để diệt nha bào cần đun ở 100 độ C ít nhất một giờ, hoặc hơi nước nóng ở áp lực cao hay sấy khô trên 160 độ C ít nhất 30 phút.

Cẩn trọng với các loại thực phẩm khi bảo quản. Ảnh: Internet Do vậy, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên mua loại đồ hộp bị phồng, méo. Nếu trong quá trình bảo quản ở nhà, đồ hộp bị phồng thì cũng không nên sử dụng. Cũng theo khuyến cáo của lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, hiện nhiều người Việt có thói quen chế biến thực phẩm và hút chân không để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc bên ngoài môi trường với nhiệt độ bình thường để sử dụng. Thực tế, muốn đóng gói đồ hộp hay hút chân không thực phẩm người dân cần áp dụng các quy trình chuẩn về khử trùng đồ hộp ở nhiệt độ cao. Không đóng gói, hút chân không thực phẩm khi công nghệ không bảo đảm. Vì thế Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải lưu ý để bảo đảm an toàn, phòng ngộ độc. Đặc biệt những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ hoặc hộ gia đình không nên cho thực phẩm vào đóng gói kín, không đủ điều kiện tiệt trùng nguy cơ ngộ độc độc tố botulinum rất lớn do độc tố này được sinh ra trong môi trường yếm khí, khi dụng cụ bao gói không bảo đảm an toàn. Người dân thực hiện nghiêm túc ăn chín, uống chín, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường.

Thông tin mới vụ 3 trẻ ngộ độc botulinum do ăn chả lụa hư Cơ quan Y tế thành phố cho biết, người bán dạo lấy giò lụa từ một cơ sở sản xuất giò lụa hoạt động “chui” ở phường Trường Thọ (thành phố Thủ Đức).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chat-kich-oc-botulinum-co-trong-thuc-pham-rat-kho-nhan-biet-bac-si-ua-ra-loi-canh-bao-quan-trong-584118.html