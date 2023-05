Bệnh nhân ngộ độc rất nặng. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

“Trong trường hợp không có thuốc giải độc BAT thì phải có điều trị hỗ trợ. Điều trị hỗ trợ chủ yếu là nuôi dưỡng và thở máy, vì chúng ta biết bệnh lý này là do chất độc của botulinum làm cho tổn thương hệ thần kinh dẫn tới liệt cơ. Khi chúng ta liệt cơ thì không thể thở được, và vấn đề đảm bảo sinh mạng của con người, phải có đảm bảo sức thở, và khả năng trao đổi khí trong cơ thể. Trước đây, nếu chưa có hỗ trợ về máy thở về hỗ trợ xâm lấn đường hô hấp thì bệnh nhân bị ngộ độc botulinum rất dễ tử vong”, bác sĩ Hùng thông tin trên Một thế giới Online cho hay.

Thông tin từ Báo Nhân Dân, vi khuẩn botulinum sẽ bị diệt ở 60 độ C trong 30 phút và bởi các hóa chất khử trùng thông dụng; để khử độc tố cần đun sôi 100 độ C ít nhất 15 phút; để diệt nha bào cần đun ở 100 độ C ít nhất một giờ, hoặc hơi nước nóng ở áp lực cao hay sấy khô trên 160 độ C ít nhất 30 phút.