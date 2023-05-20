Ngày 20/5: Ca COVID-19 mới giảm còn 1.190, có 1 bệnh nhân tử vong.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/5 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 mới còn 1.190, giảm gần 800 ca so với ngày trước đó; Hôm nay có 1 bệnh nhân tại Tây Ninh tử vong.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.601.759 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.245 ca nhiễm).

Biểu đồ số ca COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 302 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.634.917 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 85 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 76 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 4 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 4 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.202 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 19/5 có 4.900 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.350.827 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là223.702.746 liều: Mũi 1 là70.908.896 liều; Mũi 2 là68.453.421 liều; Mũi bổ sung là14.343.935 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là52.126.645 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là17.869.849 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là23.965.543 liều: Mũi 1 là9.130.889 liều; Mũi 2 là9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.682.538 liều: Mũi 1 là 10.222.122 liều; Mũi 2 là 8.460.416 liều.

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