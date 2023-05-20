Nóng: Xem xét công bố hết dịch COVID-19

Tin y tế 20/05/2023 09:33

Công văn mới nhất của Thủ tướng xem xét chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 3575 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch. Ảnh minh họa

Công văn nêu, xét báo cáo số 626 ngày 13/5/2023 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

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 Bộ Y tế trình hồ sơ này để Thủ tướng xem xét, quyết định. Ảnh: Internet

Thủ tướng đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế tại báo cáo số 626 nêu trên và giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo quốc gia vào ngày 27/5/2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

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Chuẩn bị hồ sơ để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Ảnh: Internet

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.980 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó; Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 88 ca. Hôm nay là ngày thứ 9 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.600.569 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.232 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 442 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.634.615 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 88 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 78 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 2 ca

- Thở máy không xâm lấn: 3 ca

- Thở máy xâm lấn: 5 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 18/5 có 2.471 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.345.927 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.698.458 liều: Mũi 1 là 70.908.891 liều; Mũi 2 là 68.453.385 liều; Mũi bổ sung là 14.343.935 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.125.189 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.867.058 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.681.926 liều: Mũi 1 là 10.222.007 liều; Mũi 2 là 8.459.919 liều.

 

 

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Từ khóa:   dịch covid-19 tin y tế covid-19

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