Vụ 3 anh em ngộ độc nghi ăn chả lụa hư: Một trẻ suy hô hấp tiến triển nặng

Tin y tế 20/05/2023 04:58

Một bệnh nhi đang rơi vào tình trạng suy hô hấp tăng dần, phải đặt nội khí quản, chuyển hồi sức.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM vừa cập nhật thông tin liên quan vụ 3 anh em bị ngộ độc giò lụa được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, gồm: em N.V.H (14 tuổi), N.V.Đ (13 tuổi) và N.T.X (10 tuổi) -ngụ TP Thủ Đức, TP HCM.

Theo đó, sau khi nhập viện cấp cứu, cả 3 em đều được truyền dịch, truyền tĩnh mạch huyết thanh kháng độc tố BAT. Đến nay, 2 em sức khỏe đã có tiến triển. Cụ thể, Đ. sau 3 ngày truyền BAT vẫn tiếp tục thở máy thông số thấp, gọi biết, thực hiện được theo y lệnh, kích thích đau đáp ứng, sức cơ tứ chi cải thiện, sức cơ 2 chi trên 2/5, 2 chi dưới 2/5, sụp mi cải thiện, liệt ruột.

Đối với H., sức cơ 2 chi trên 4/5-5/5, sức cơ 2 chi dưới 4/5, sụp mi cải thiện, không suy hô hấp, thở khí trời, còn nuốt kém, nuôi ăn qua ống thông dạ dày. Cả 2 em, MRI não không ghi nhận bất thường.

Vụ 3 anh em ngộ độc nghi ăn chả lụa hư: Một trẻ suy hô hấp tiến triển nặng - Ảnh 1

 Một bệnh nhi đang được bác sĩ thăm khám. Ảnh: Người Lao Động

Riêng trường em X. diễn tiến suy hô hấp tăng dần. Em đã được đặt nội khí quản và chuyển Khoa Hồi sức ngày 18-5. Hiện sức cơ tứ chi chưa cải thiện, thở máy thông số thấp, nuôi ăn qua ống thông dạ dày, tri giác tỉnh, còn sụp mi, MRI não không ghi nhận bất thường.

Thông tin từ Báo Dân Trí, trước đó, vào ngày 14/5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận 3 anh em ruột trú tại TP Thủ Đức (TPHCM) vào viện vì lý do yếu chi dưới tăng dần, suy hô hấp. Người nhà khai với bác sĩ, vào ngày 13/5 các bé có ăn phải chả lụa (hay giò lụa) không rõ nguồn gốc do người dì mua về, có dấu hiệu hư hỏng. Đến chiều cùng ngày, các em bắt đầu chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng.

Kkhi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Bệnh viện Nhi đồng 2 và thống nhất chẩn đoán 3 bệnh nhân nhiễm độc botulinum do ăn chả lụa, Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập tức liên hệ với Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam để điều chuyển 2 lọ BAT (có giá nhập khẩu đến 8.000 USD/lọ) về TPHCM.

Vụ 3 anh em ngộ độc nghi ăn chả lụa hư: Một trẻ suy hô hấp tiến triển nặng - Ảnh 2
 

 

Vụ 3 anh em ngộ độc nghi ăn chả lụa hư: Một trẻ suy hô hấp tiến triển nặng - Ảnh 3

3 bệnh nhi được truyền thuốc BAT giải độc botulinum, có giá nhập khẩu lên đến 8.000 USD/lọ Ảnh: Dân Trí

Đây là những lọ thuốc còn lại sau đợt điều trị chùm ca bệnh ngộ độc botulinum do ăn cá ủ muối chua vào tháng 3/2023.

1h ngày 16/5, thuốc BAT được Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về thẳng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau 1 giờ truyền thuốc giải BAT, sức khỏe 3 bệnh nhi đều ổn định, không có biểu hiện bị phản vệ.

Bác sĩ Trương Thị Ngọc Phú, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, bệnh nhân ngộ độc botulinum thường có các dấu hiệu sớm như mệt mỏi, nôn ói, tiêu lỏng trong khi tri giác vẫn tỉnh táo, không sốt.

Khi độc tố xâm nhập nhiều hơn sẽ gây nhìn mờ, khô miệng, xuất hiện các dấu hiệu của liệt cơ như sụp mi, khó nuốt, khó nói, Nặng hơn là liệt các cơ hô hấp dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng, thậm chí có thể tử vong nếu người bệnh không được can thiệp kịp thời.

Theo bác sĩ, thuốc giải độc tố BAT nên được sử dụng càng sớm càng tốt, ngay sau khi có chẩn đoán, để giúp cải thiện tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên đây là loại thuốc rất hiếm, không phải lúc nào cũng sẵn có, giá thành cao. Vì vậy, chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính, đặc biệt là những trường hợp suy hô hấp nặng phải thở máy có thể kéo dài vài tuần đến vài tháng để hồi phục.

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo vệ sinh trong chế biến thực phẩm tươi sống, không sử dụng mật ong cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Đối với thực phẩm đóng hộp, cần lựa chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quy cách đóng gói an toàn, có ghi hạn sử dụng.

Khi phát hiện thực phẩm có màu, có mùi lạ cần thông báo với nhà bán hàng, nơi cung cấp hoặc cơ quan chức năng can thiệp. Tuyệt đối không tiêu thụ thực phẩm nghi ngờ và kém chất lượng, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng.

 

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