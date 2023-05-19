Dịch COVID-19 ngày 19/5: Tiếp tục ghi nhận gần 2.000 ca mắc mới trong ngày

Tin y tế 19/05/2023 19:45

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.980 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.980 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó; Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 88 ca. Hôm nay là ngày thứ 9 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.600.569 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.232 ca nhiễm).

Dịch COVID-19 ngày 19/5: Tiếp tục ghi nhận gần 2.000 ca mắc mới trong ngày - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 442 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.634.615 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 88 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 78 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 2 ca

- Thở máy không xâm lấn: 3 ca

- Thở máy xâm lấn: 5 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 18/5 có 2.471 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.345.927 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.698.458 liều: Mũi 1 là 70.908.891 liều; Mũi 2 là 68.453.385 liều; Mũi bổ sung là 14.343.935 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.125.189 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.867.058 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.681.926 liều: Mũi 1 là 10.222.007 liều; Mũi 2 là 8.459.919 liều.

Trước tình hình dịch bệnh khó lường, người dân cần thực hiện thật tốt các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, thậm chí những hướng dẫn đòi hỏi mỗi người phải thay đổi một số thói quen và gây bất tiện để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó đặc biệt lưu ý phải làm tốt một số điểm:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

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