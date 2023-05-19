Hi hữu, người phụ nữ sinh thai đôi từ hai tử cung

Người mẹ sinh con nằm tại nằm tại hai tử cung khác nhau, tuy nhiên, bé may mắn chào đời khỏe mạnh, là ca hi hữu chỉ xuất hiện một trên 50 triệu ca sinh.

Theo các chuyên gia, Kaklikos gặp dị tật có tên didelphys, tình trạng hiếm gặp khi người phụ nữ được sinh ra với hai tử cung, còn được gọi là tử cung đôi. Bệnh có thể gây đau bụng dữ dội kỳ kinh và các biến chứng khi mang thai. Tỷ lệ sảy thai và sinh non của người có tử cung đôi cao hơn nhiều lần so với bình thường. Theo đó, cô gái không hề hay biết về dị tật của bản thân. Cô cố gắng có con với chồng mình nhưng không thành công. Đến bác sĩ kiểm tra, kết quả cô được chẩn đoán về tình trạng tử cung đôi. Điều này khiến cả hai vợ chồng suy sụp.

Kaklikos và Jon quyết định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và trải qua 4 vòng quy trình trong hơn hai năm nhưng không thành công. Cuối cùng, cô thụ thai ở một tử cung sau vòng thứ 10. Gần như không thể tin vào vận may đến đột ngột sau nhiều năm cố gắng. Mang thai đôi từ hai tử cung là trường hợp hi hữu. Ảnh: Internet Cặp song sinh Nate và Cole chào đời ngày 20/2, cần được nằm lồng ấp trong vài ngày đầu. Kaklikos cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ của một cặp song sinh đặc biệt.

Hầu hết người bị dị tật tử cung đôi không có bất cứ triệu chứng nào trong thời kỳ trưởng thành. Tình trạng này thường được phát hiện trong các cuộc kiểm tra vùng chậu định kỳ hoặc điều tra nguyên nhân sảy thai liên tục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có một số biểu hiện đặc trưng bao gồm đau khi quan hệ tình dục, đau bụng trước và trong thời kỳ kinh nguyệt (thường bị nhầm lẫn với đau bụng kinh), chảy máu nhiều trong kỳ kinh, sảy thai thường xuyên và sinh non Bà mẹ đón 2 đứa con khi được chẩn đoán bị dị tật hai tử cung. Ảnh: Internet Tại Việt Nam, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cũng phẫu thuật cho một sản phụ mang thai đôi ở 2 tử cung khác nhau. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, tỷ lệ 1/50 triệu ca mang thai và đặc biệt là ca thai đôi hoàn toàn tự nhiên. Cụ thể, sản phụ H.N.M.P (29 tuối) mang thai lần 2, thai đôi, thai 32 tuần tuổi được người nhà chuyển vào nhập viện trong tình trạng đau bụng tăng dần. Theo hồ sơ, lần 1 sản phụ từng sinh bằng phương pháp mổ bắt thai nên các bác sĩ đã chỉ định cho sản phụ sinh bằng phẫu thuật. Theo hình ảnh siêu âm, thai đôi của sản phụ nằm tại 2 tử cung khác nhau, đang có dấu hiệu chuyển dạ. Theo đó, sản phụ được tiến hành phẫu thuật và sinh 2 bé trai khỏe mạnh với cân nặng 1.750 gram và 1.550 gram. Ngay khi chào đời, 2 bé trai được các bác sĩ chăm sóc ngay tại Khoa Phẫu thuật, tiếp đó chuyển đến Khoa Sơ sinh để theo dõi. Sức khỏe 3 mẹ con sản phụ P. sau phẫu thuật ổn định. Thông thường với những cặp song sinh thì 2 thai nhi sẽ phát triển song hành với nhau trong tử cung của sản phụ. Tuy nhiên với trường hợp của sản phụ P., 2 thai nhi lại phát triển riêng biệt ở 2 tử cung. Đây là trường hợp rất hi hữu.

Dịch tả lợn Châu Phi có lây sang người không? Là bệnh dịch có khả năng lây lan với tốc độ nhanh, dịch tả lợn Châu Phi trở thành mối lo ngại và nhiều người thắc mắc liệu căn bệnh có lây sang người không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hi-huu-nguoi-phu-nu-sinh-thai-oi-tu-hai-tu-cung-583757.html