Thông tin mới nhất việc phát hiện đỉa còn ngoe nguẩy trong bình nước cấp cho trường mầm non

Tin y tế 20/05/2023 05:07

Chi cục An toàn vệ sinh thực thẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Bình đã công bố kết quả xét nghiệm các mẫu nước.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 19-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực thẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Bình cho biết đã có quyết định xử phạt Công ty CP nước khoáng Bang (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) liên quan vụ việc phát hiện con đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại Trường Mầm non Phong Thủy.

Cơ quan này cũng công bố kết quả xét nghiệm các mẫu nước sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình tiến hành xét nghiệm và cho kết quả cơ bản đạt chất lượng.

Cụ thể, Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Bình nhận được kết quả 5 mẫu nước được đoàn kiểm tra liên ngành lấy từ hôm 10-5.

 

Các mẫu nước này gồm: 1 mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang dung tích 20 lít (trong lô có đỉa, sản xuất hôm 25-4); 1 mẫu nước trước khi đưa vào chiết, rót; 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan tại Công ty CP nước khoáng Bang.

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Thông tin đáng chú ý vụ "con đỉa trong bình nước" ở trường mầm non. Ảnh: Người Lao Động

Kết quả, các mẫu nước trên có những chỉ tiêu đạt yêu cầu về chất lượng nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn Bộ Y tế và tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước dưới đất của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Riêng mẫu nước 203/KQXNN (nước giếng khoan số 3) không đạt chất lượng nước dưới đất do chỉ tiêu vi sinh vật không đạt.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, sau cuộc làm việc ngày 8/5, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu Công ty Cổ phần nước khoáng Bang nhanh chóng tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng được sản xuất cùng đợt với sản phẩm chứa đỉa. Đồng thời cung cấp mẫu trực tiếp để kiểm định chất lượng lô sản phẩm này. Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, tạm thời đình chỉ dây chuyền sản xuất nước đóng thùng loại 20 lít của công ty này.

Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, tạm thời đình chỉ dây chuyền sản xuất nước đóng thùng loại 20 lít của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang.

Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lệ Thủy tiếp tục đánh giá lại vấn đề đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang.

Với ý kiến nghi ngờ có đối tượng phá hoại, do vượt quá thẩm quyền, Sở Y tế Quảng Bình sẽ báo cáo cụ thể với UBND tỉnh đề xuất cơ quan công an vào cuộc để điều tra sớm làm rõ sự việc.

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Vụ đỉa trong bình nước còn nguyên tem cấp cho trường mầm non. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin, cô giáo Dương Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Thủy xác nhận việc trong bình nước được Công ty Cổ phần nước khoáng Bang (có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) giao cho trường phát hiện có đỉa.

Sau khi phát hiện có đỉa trong bình nước, Trường Mầm non Phong Thủy liên hệ phía công ty cung ứng nước, đồng thời lập biên bản sự việc ban đầu để tiến hành kiểm tra. Bình nước có đỉa bên trong sau đó đã được phía công ty đưa về. Cùng với đó, nhà trường dừng việc sử dụng nước đóng bình của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang. Giáo viên nấu nước sôi từ nguồn nước sạch của trường cho học sinh sử dụng để đảm bảo an toàn.

 

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