Vụ 3 trẻ ngộ độc Botulinum do ăn chả lụa hư: 2 trẻ tiếp tục phải thở máy sau khi giải độc

Tin y tế 20/05/2023 09:18

Hiện 2 trong 3 bệnh nhi ngộ độc botulinum do ăn giò lụa bán dạo vẫn thở máy.

Thông tin từ ZingNews cho hay, Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tối 19/5, 3 anh em gồm N.V.H. (14 tuổi), N.V.Đ. (13 tuổi) và N.T.X. (10 tuổi), sống ở TP Thủ Đức, đang được theo dõi sát sau chẩn đoán ngộ độc Botulinum.

Trong đó, bệnh nhi N.T.X. có tri giác tỉnh, sinh hiệu ổn, sức cơ tiến triển sau khi truyền 1/2 lọ thuốc giải và chuyển sang khoa Nội tổng hợp. Tuy nhiên, sau đó, trẻ diễn tiến suy hô hấp tăng dần, được đặt nội khí quản chuyển lại khoa Hồi sức tích cực vào ngày 18/5.

Theo các bác sĩ, sức cơ tứ chi của X. chưa cải thiện, đang thở máy thông số thấp, nuôi ăn qua ống thông dạ dày, tri giác tỉnh, còn sụp mi. Kết quả MRI não không ghi nhận bất thường.

Vụ 3 trẻ ngộ độc Botulinum do ăn chả lụa hư: 2 trẻ tiếp tục phải thở máy sau khi giải độc - Ảnh 1
Hiện 2 trong 3 bệnh nhi ngộ độc botulinum do ăn giò lụa bán dạo vẫn thở máy. Ảnh: VTV

Bệnh nhi cũng phải thở máy là N.V.Đ.. Trẻ bị yếu 2 chân, sụp mi mắt, đi đứng loạng choạng, giật cơ mặt, ngón tay. Sau 3 ngày truyền thuốc giải độc, Đ. vẫn tiếp tục thở máy thông số thấp, gọi biết, thực hiện được theo y lệnh, kích thích đau đáp ứng, sức cơ tứ chi cải thiện, sụp mi cải thiện, liệt ruột. Kết quả MRI não không ghi nhận bất thường.

Bệnh nhi còn lại là H. được thở oxy, truyền dịch, truyền tĩnh mạch 1/2 lọ huyết thanh kháng độc tố BAT và chuyển về khoa Nội tổng hợp. Đến nay, diễn tiến của H. cải thiện, không suy hô hấp, thở khí trời nhưng còn nuốt kém, nuôi ăn qua ống thông dạ dày.

Thông tin từ VTV Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 3 trường hợp là anh em trong cùng gia đình, trú tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh vào viện vì lý do yếu chi dưới tăng dần, suy hô hấp nghi ngộ độc Botulinum toxin.

Vụ 3 trẻ ngộ độc Botulinum do ăn chả lụa hư: 2 trẻ tiếp tục phải thở máy sau khi giải độc - Ảnh 2

Bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe cho bệnh nhi. Ảnh: Dân Trí

Theo người nhà, trước đó các bệnh nhi có ăn phải chả lụa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng. Đến chiều cùng ngày bắt đầu chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng.

Cụ thể, bệnh nhi N.Đ. (sinh năm 2010) nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, yếu 2 chi dưới tăng dần, sụp mi mắt, đi đứng loạng choạng. Bệnh nhi nhanh chóng được bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán: Theo dõi ngộ độc thức ăn căn nguyên do Botulinum toxin.

Các bác sĩ cho bệnh nhi thở oxy, truyền dịch, nhưng tình trạng suy hô hấp tăng dần phải đặt nội khí quản thở máy, đo điện cơ ghi nhận giảm đáp ứng dẫn truyền vận động trên tất cả các dây thần kinh phù hợp chẩn đoán bệnh tiếp hợp thần kinh cơ - nghi do Botulinum, chụp CTscan sọ não chưa ghi nhận bất thường.

Thuốc giải độc tố BAT nên được sử dụng càng sớm càng tốt ngay sau khi có chẩn đoán để giúp cải thiện tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên đây là loại thuốc rất hiếm, không phải lúc nào cũng sẵn có, giá thành cao. Vì vậy, chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính trong ngộ độc Botulinum, đặc biệt là những trường hợp suy hô hấp nặng phải thở máy có thể kéo dài vài tuần đến vài tháng để hồi phục.

Để tránh tái diễn trong thời gian tới, bác sĩ Phú khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo vệ sinh trong chế biến thực phẩm tươi sống, không sử dụng mật ong cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Đối với thực phẩm đóng hộp, cần lựa chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quy cách đóng gói an toàn, có ghi hạn sử dụng. Khi phát hiện thực phẩm có màu, có mùi lạ cần thông báo với nhà bán hàng, nơi cung cấp hoặc cơ quan chức năng can thiệp. Tuyệt đối không tiêu thụ thực phẩm nghi ngờ và kém chất lượng để đảm bảo sức khỏe cũng như tính mạng cho mình và cả gia đình.

 

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