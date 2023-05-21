WHO: Kế hoạch đặc biệt nhằm đối phó đại dịch tương tự COVID-19

"Mạng lưới giám sát mầm bệnh quốc tế" nhằm giúp các quốc gia và khu vực có thể chống lại các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm.

IPSN là tên viết tắt của "Mạng lưới giám sát mầm bệnh quốc tế". IPSN, tập hợp các chuyên gia về di truyền trên toàn thế giới và kêu gọi dữ liệu từ các chính phủ, các địa phương, sẽ cung cấp nền tảng để kết nối các quốc gia và khu vực, cải thiện hệ thống thu thập và phân tích mẫu, thúc đẩy quá trình ra quyết định về sức khỏe cộng đồng, chia sẻ thông tin đó rộng rãi hơn. Quá trình giải trình tự gien các mầm bệnh, phân tích mã di truyền của virus, vi khuẩn và các sinh vật gây bệnh khác giúp hiểu được mức độ lây nhiễm của chúng, mức độ nguy hiểm và cách chúng lây lan.

Kế hoạch đặc biệt đối phó "đại dịch giống COVID-19". Ảnh: Internet Với thông tin này, các nhà khoa học và quan chức y tế công cộng có thể xác định và theo dõi các bệnh để ngăn ngừa và ứng phó với các đợt bùng phát như một phần của hệ thống giám sát dịch bệnh rộng lớn hơn, đồng thời phát triển các phương pháp điều trị và vắc-xin. Trước đó, ngày 5-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, tuy nhiên tiếp tục cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

Từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc, bệnh nhân nặng có xu hướng gia tăng, nhưng theo Bộ Y tế dịch vẫn đang được kiểm soát. Thời gian qua, bệnh nhân tử vong do COVID-19 chủ yếu rơi vào nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền... Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang được kiểm soát. Ảnh: Internet Trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch. Bộ Y tế trình hồ sơ này để Thủ tướng xem xét, quyết định. Thủ tướng đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế tại báo cáo số 626 nêu trên và giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ để trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo quốc gia vào ngày 27-5-2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bác sĩ lưu ý nguy cơ bệnh nhi say nắng, ngất xỉu do thời tiết và cách xử trí Trước tình trạng nhiệt độ tăng cao, thời tiết nắng nóng có thể khiến trẻ bất ngờ gặp các triệu chứng mệt lả, da xanh tái nhợt, thậm chí ngất xỉu, bác sĩ đưa ra những lời cảnh báo sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/who-ke-hoach-ac-biet-nham-oi-pho-ai-dich-tuong-tu-covid-19-584166.html