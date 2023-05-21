WHO: Kế hoạch đặc biệt nhằm đối phó đại dịch tương tự COVID-19

Tin y tế 21/05/2023 10:02

"Mạng lưới giám sát mầm bệnh quốc tế" nhằm giúp các quốc gia và khu vực có thể chống lại các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm.

IPSN là tên viết tắt của "Mạng lưới giám sát mầm bệnh quốc tế". IPSN, tập hợp các chuyên gia về di truyền trên toàn thế giới và kêu gọi dữ liệu từ các chính phủ, các địa phương, sẽ cung cấp nền tảng để kết nối các quốc gia và khu vực, cải thiện hệ thống thu thập và phân tích mẫu, thúc đẩy quá trình ra quyết định về sức khỏe cộng đồng, chia sẻ thông tin đó rộng rãi hơn.

Quá trình giải trình tự gien các mầm bệnh, phân tích mã di truyền của virus, vi khuẩn và các sinh vật gây bệnh khác giúp hiểu được mức độ lây nhiễm của chúng, mức độ nguy hiểm và cách chúng lây lan.

WHO: Kế hoạch đặc biệt nhằm đối phó đại dịch tương tự COVID-19 - Ảnh 1
Kế hoạch đặc biệt đối phó "đại dịch giống COVID-19". Ảnh: Internet

Với thông tin này, các nhà khoa học và quan chức y tế công cộng có thể xác định và theo dõi các bệnh để ngăn ngừa và ứng phó với các đợt bùng phát như một phần của hệ thống giám sát dịch bệnh rộng lớn hơn, đồng thời phát triển các phương pháp điều trị và vắc-xin.

Trước đó, ngày 5-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, tuy nhiên tiếp tục cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

Từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc, bệnh nhân nặng có xu hướng gia tăng, nhưng theo Bộ Y tế dịch vẫn đang được kiểm soát. Thời gian qua, bệnh nhân tử vong do COVID-19 chủ yếu rơi vào nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền...

WHO: Kế hoạch đặc biệt nhằm đối phó đại dịch tương tự COVID-19 - Ảnh 2

 Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang được kiểm soát. Ảnh: Internet

Trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch. Bộ Y tế trình hồ sơ này để Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế tại báo cáo số 626 nêu trên và giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

 

Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo quốc gia vào ngày 27-5-2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bác sĩ lưu ý nguy cơ bệnh nhi say nắng, ngất xỉu do thời tiết và cách xử trí

Bác sĩ lưu ý nguy cơ bệnh nhi say nắng, ngất xỉu do thời tiết và cách xử trí

Trước tình trạng nhiệt độ tăng cao, thời tiết nắng nóng có thể khiến trẻ bất ngờ gặp các triệu chứng mệt lả, da xanh tái nhợt, thậm chí ngất xỉu, bác sĩ đưa ra những lời cảnh báo sau.

Xem thêm
Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg