Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.222 ca mắc mới, tăng gần 300 ca so với ngày trước đó; Hôm nay có 1 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội tử vong.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.603.960 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.267 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 304 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.635.369 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 100 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 83 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 4 ca

- Thở máy không xâm lấn: 4 ca

- Thở máy xâm lấn: 9 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.204 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 21/5 có 0 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.348.418 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.700.326 liều: Mũi 1 là 70.908.904 liều; Mũi 2 là 68.453.447 liều; Mũi bổ sung là 14.343.935 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.126.542 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.867.498 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.682.549 liều: Mũi 1 là 10.222.129 liều; Mũi 2 là 8.460.420 liều.

Bộ Y tế và cơ quan chức năng cần có kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19, trong đó nêu rõ đối tượng nào cần tiêm vắc-xin bắt buộc. Ảnh: Internet

Liên quan đến việc tiêm vắc-xin COVID-19, PGS Phu cho rằng việc tiêm chủng vắc-xin cần ưu tiên bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương… Bộ Y tế và cơ quan chức năng cần có kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19, trong đó nêu rõ đối tượng nào cần tiêm vắc-xin bắt buộc, tiêm theo khuyến cáo, đối tượng tiêm phải trả phí và lịch tiêm cụ thể.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện đã hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên. Trong năm 2023 cần tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng mới đến độ tuổi tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 và tiêm các mũi nhắc lại.

Tại thời điểm hiện nay, Việt Nam chưa triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi; chưa khuyến cáo tiêm liều nhắc lại lần thứ 3 (mũi 5) vắc-xin phòng COVID-19 và nhắc lại hàng năm. Việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến ngày 25-4, cả nước còn khoảng 2,8 triệu liều vắc-xin chưa sử dụng tại tất cả các tuyến.