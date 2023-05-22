Tự chữa xơ gan ở nhà, bụng bệnh nhân phình to như bầu 4 tháng

Tin y tế 22/05/2023 10:05

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng chướng to, phình như bầu 4 tháng.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, bệnh nhân 63 tuổi, bị phù chân da xạm màu, đi ngoài phân đen, nhập viện cấp cứu. Đặc biệt, bụng bệnh nhân chướng to như bầu 4 tháng.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí, cho biết bệnh nhân mắc xơ gan nhưng không điều trị, tự về nhà uống thuốc không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm phát hiện rối loạn đông máu nặng, thiếu máu, suy gan nặng.

Bác sĩ tiên lượng bệnh rất xấu, do chức năng gan suy giảm nặng, nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm như chảy máu não, chảy máu đường tiêu hóa, hôn mê gan, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí tử vong.

Bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, dùng kháng sinh liều cao kết hợp thuốc điều trị tình trạng chảy máu tiêu hóa, cải thiện tình trạng phù chân, chướng bụng. Tuy nhiên, tiên lượng không khả quan do chỉ số máu và gan đều vượt giới hạn cho phép.

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Bệnh nhân bụng chướng to do tự chữa xơ gan tại nhà. Ảnh: VnExpress

Theo Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, trong những năm trở lại đây, tỷ lệ người mắc các bệnh về gan nói chung và xơ gan nói riêng ở Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh. Điều này liên quan mật thiết đến các vấn đề nhức nhối trong xã hội như lạm dụng rượu bia, thực phẩm bẩn, sử dụng thuốc tùy tiện…

Xơ gan là giai đoạn muộn của quá trình xơ hóa (tạo sẹo) ở gan do nhiều tác nhân khác nhau gây ra, chẳng hạn như viêm gan virus và nghiện rượu mãn tính. Gan sẽ cố gắng tự phục hồi sau mỗi lần bị tổn thương. Quá trình phục hồi này sẽ hình thành các mô sẹo, tổn thương càng kéo dài, càng nhiều mô sẹo được hình thành.

Sự xơ hóa làm cản trở hoạt động bình thường của gan. Mô sẹo ngăn chặn dòng chảy của máu qua gan và làm chậm quá trình xử lý các chất dinh dưỡng, hormone, thuốc và chất độc tại gan. Nó cũng làm giảm sản xuất protein và các chất khác do gan tạo ra. Xơ gan giai đoạn cuối có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

Bất cứ ai cũng đều có thể bị xơ gan. Tuy nhiên, các đối tượng sau có khả năng mắc bệnh cao hơn:

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Test tình trạng bệnh gan. Ảnh: Internet

- Nghiện rượu

- Bị viêm gan siêu vi

- Mắc bệnh tiểu đường

- Béo phì

- Tiêm chích ma túy, sử dụng chung bơm kim tiêm

- Có tiền sử mắc các bệnh về gan

- Quan hệ tình dục không an toàn.

Để ngăn ngừa gan xơ hóa, bác sĩ đưa ra những lời khuyên về xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tạo lập các thói quen tốt trong sinh hoạt cũng như chủ động phòng tránh các nguyên nhân có thể gây xơ gan:

- Hạn chế sử dụng rượu: Kiểm soát lượng rượu tiêu thụ và tần suất sử dụng rượu bia phù hợp để không gây hại cho sức khỏe. Trường hợp đã mắc bệnh về gan, người bệnh cần kiêng hoàn toàn rượu bia.

- Có chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung rau, củ, trái cây, thực phẩm giàu protein và ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế chất béo và cắt giảm lượng muối trong chế độ ăn uống. Ăn chín, uống sôi, đặc biệt không ăn sống các loại hải sản có vỏ vì chúng có thể chứa vi khuẩn và ký sinh trùng gây nhiều bệnh lý nguy hiểm.

- Duy trì cân nặng hợp lý

- Luyện tập thể dục đều đặn

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ

- Bỏ hút thuốc lá

- Tránh các hành vi nguy cơ cao làm lây nhiễm viêm gan B hoặc C, chẳng hạn như tiêm chích ma túy hoặc quan hệ tình dục không an toàn.

- Tiêm phòng cúm hàng năm. Cân nhắc về việc tiêm phòng viêm phổi.

- Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân mắc bệnh lý về gan cần tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để ức chế sự nhân lên của virus, hạn chế biến chứng. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc lạ và tự điều trị tại nhà.

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