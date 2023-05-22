Mổ cấp cứu thành công ca chửa ngoài tử cung phức tạp tại đảo Bạch Long Vỹ

Tin y tế 22/05/2023 11:47

Sáng ngày 22/5, lãnh đạo Trung tâm y tế quân dân Bạch Long Vỹ (TP. Hải Phòng) cho biết các y bác sĩ tại trung tâm đã mổ cấp cứu thành công cho sản phụ chửa ngoài tử cung.

Theo thông tin từ báo Lao động, sáng ngày 22/5, lãnh đạo Trung tâm y tế quân dân Bạch Long Vỹ (huyện đảo Bạch  Long Vỹ, TP Hải Phòng) cho biết các y bác sĩ tại trung tâm đã mổ cấp cứu thành công cho sản phụ chửa ngoài tử cung.

Mặc dù kỹ thuật mổ chửa ngoài tử cung không phải là kỹ thuật quá phức tạp, nhưng với điều kiện ở một trung tâm ngoài đảo xa, còn hạn chế về trang thiết bị, thuốc... thì đây là một ca mổ khá thành công.

Theo đó, vào hồi 17 giờ 45 phút, ngày 21/5, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ tiếp nhận bệnh nhân Tòng Thị H., 21 tuổi, xã Nậm Cron, huyện Mường La, tỉnh Sơn La (hiện tạm trú khu 2, huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng).

Mổ cấp cứu thành công ca chửa ngoài tử cung phức tạp tại đảo Bạch Long Vỹ - Ảnh 1
Y bác sĩ tại Trung tâm y tế Bạch Long Vỹ phẫu thuật cho thai phụ - Ảnh: Báo Lao động

Bệnh nhân cho biết đã chậm kinh khoảng 20 ngày, xuất hiện đau bụng âm ỉ một tuần nay, kèm theo ra máu âm đạo. Cơn đau mỗi ngày lại tăng lên kèm ra máu đỏ sẫm nên đã đến khám tại Trung tâm. Sau khi thăm khám và xét nghiệm cần thiết, kip trực cấp cứu ghi nhận bệnh nhân đau bụng vùng hố chậu trái; ra máu âm đạo. Siêu âm tử cung không thấy hình ảnh túi thai trong buồng tử cung, cùng đồ có ít dịch, phần phụ bên trái có khối âm vang thưa... chẩn đoán bệnh nhân chửa ngoài tử cung bên (T), rỉ máu.

Cũng theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ca bệnh được đánh giá là phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ khó lường do vị trí khối chửa và khối chửa có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong điều kiện ngoài đảo xa còn hạn chế về trang thiết bị, thuốc…, đặc biệt thời tiết gió mùa cấp 5, cấp 6, biển động nên việc chuyển bệnh nhân vào đất liền xử lý bệnh là không thể.

Theo đó, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã báo cáo Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ và được thống nhất tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại đảo.

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, tiến hành gây mê tĩnh mạch, đặt nội khí quản, mở bụng tìm khối chửa ở phần phụ bên trái. Kíp mổ đã tiến hành kẹp cắt khối chửa sát với góc sừng bên trái đường kính 3x4 cm đang rỉ máu, ổ bụng có khoảng 100ml máu đỏ loãng và 50gr máu cục.

Sau 1,5 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân được thoát mê an toàn, chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp, tình trạng huyết động và toàn trạng ổn định.

Dự kiến sau 7 ngày, bệnh nhân sẽ xuất viện.

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