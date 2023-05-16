Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau vài ngày giết mổ lợn

Tin y tế 16/05/2023 05:00

Người đàn ông nhập viện với triệu chứng sốt cao, rét run, sau đó còn có dấu hiệu mệt mỏi, đau cơ, đau mỏi người, buồn nôn, nôn.

Theo thông tin từ VietNamNet, người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội tham gia giết mổ lợn bệnh nhưng không dùng biện pháp bảo hộ. Hai ngày sau, ông sốt cao rét run, vào viện cấp cứu rồi tử vong vì nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

Sau một ngày, bệnh nhân xuất hiện ban xuất huyết vùng đầu và trên cơ thể nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn.

Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105 để điều trị. Sau đó, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn.

Đây là một trong 2 bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn mà CDC Hà Nội ghi nhận trong thời gian gần đây.

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Bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai cứu chữa cho bệnh nhân viêm màng não do liên cầu lợn. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Người thứ 2 mắc bệnh là bệnh nhân nữ, 43 tuổi, địa chỉ ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, làm nghề bán thịt lợn tại chợ Đông Phương Yên.

Bệnh nhân sốt cao, đau đầu, buồn nôn, ý thức kém, lơ mơ và được người nhà đưa vào Bệnh viện Quân y 103 điều trị. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu dịch não tủy nuôi cấy và kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis).

Thông tin tại bệnh viện Bạch Mai trước đó cũng đã ghi nhận Hai người đàn ông bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy kịch do vi khuẩn liên cầu lợn. ông Hà Văn E. (73 tuổi, Ở Duy Tiên, Hà Nam) được hàng xóm cho một con lợn khoảng 50 kg bị ốm, một mình ông đã giết mổ con lợn đó và nấu ăn.

Sau một ngày, ông E. xuất hiện đau đầu, buồn nôn, sốt cao và mê hoảng, được gia đình đưa vào Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên), chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết/suy đa tạng.  Do diễn biến nặng nên ông E. được chuyển lên Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 8/3.

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Hình ảnh bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai 

Còn bệnh nhân thứ hai tên Đinh Văn Kh. (41 tuổi, ở Hưng Yên) lại bị viêm màng não mủ do liên cầu lợn sau 9 ngày ăn tiết canh ngan. Theo lời kể của người nhà, cách 9 ngày vào viện, bệnh nhân ăn tiết canh ngan mua ở chợ. Sau đó 1 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt không rõ nhiệt độ kèm đau đầu, mệt nhiều, bệnh nhân được đưa đến BVĐK Phố Nối, Hưng Yên, điều trị giảm đau.

Đến ngày 13/3, bệnh nhân xuất hiện đau đầu nhiều, vật vã, kích thích nên đã được đưa đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Với kinh nghiệm lâm sàng và kết quả cấy dịch não tủy ra liên cầu lợn Streptococcus suis, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán: Bệnh nhân bị viêm màng não do liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh ngan.

PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường cho biết: Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ lợn sang người. Hầu hết các ca bệnh đều có liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các đồ ăn từ thịt lợn chưa nấu chín… Một số nhà hàng hiện nay dùng tiết lợn pha vào tiết ngan, vịt, dê,.. để bán ở các cửa hàng nhưng khi xét nghiệm vẫn ra vi khuẩn liên cầu lợn Streptococcus suis. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp bệnh nhân không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn mắc bệnh do có thể do ăn thịt lợn nhiễm bệnh nhưng chế biến còn sống, tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến thực phẩm.

Người nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn bao gồm 3 thể: Nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Thời gian ủ bệnh của liên cầu khuẩn lợn trên người là từ vài tiếng đến 4-5 ngày, tùy cơ địa mỗi người. Khi nhiễm liên cầu lợn, người bệnh có biểu hiện sốt nóng, sốt lạnh, buồn nôn, nôn, có thể tiêu chảy,.. khiến nhiều người lầm tưởng với các rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm thông thường. Trường hợp nặng, người bệnh có biểu hiện ù tai, điếc, cứng gáy, tri giác lơ mơ, mê hoảng, xuất hiện các ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng, rối loạn đông máu và sốc nhiễm trùng và tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. 

Trung tâm Bệnh nhiệt đới- Bệnh viện Bạch Mai mỗi năm tiếp nhận và điều trị hàng chục ca nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do liên cầu lợn nhập viện trong tình trạng nặng với tỷ lệ tử vong lên tới 20-30%. Nếu bệnh nhân được cứu sống, tỉ lệ di chứng cũng rất cao, phổ biến là điếc không hồi phục.

Bác sĩ khuyến cáo: Vi khuẩn liên cầu lợn có thể bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm nấu chín kỹ. Hiện nay bệnh này chưa có vắc-xin, vì thế để phòng bệnh, người dân không nên giết mổ lợn ốm chết. Nên đeo găng tay và phương tiện phòng hộ khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống, rửa tay sạch sau khi chế biến thịt. Người dân cũng cần bỏ các thói quen ăn uống không lành mạnh như tiết canh (kể cả tiết canh lợn và các loại tiết canh dê, ngan, vịt). Khi có các triệu chứng của bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế khám để phát hiện và điều trị kịp thời /.

Kinh hãi máu biến thành màu trắng sau thói quen uống rượu bia mỗi ngày

Kinh hãi máu biến thành màu trắng sau thói quen uống rượu bia mỗi ngày

Người đàn ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng máu trắng đục như sữa.

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