Mổ lấy thai cho thai phụ bị biến chứng do lupus ban đỏ: Ca phẫu thuật phức tạp nhất từ trước đến nay

Tin y tế 07/05/2023 19:01

Sau khi mổ bắt con cho chị H., sức khỏe chị hiện ổn định, bé cũng đã tập bú tốt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, chị H. kể cách đây 10 năm, chị bị lupus ban đỏ và điều trị ổn định tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi chị mang thai được 25 tuần, các bác sĩ phát hiện nhau tiền đạo, theo dõi nhau cài răng lược thể INCRETA – PERCRETA, nhau xâm lấn bất thường, ăn xuyên qua cơ tử cung và các cơ quan lân cận.

Ngày 15/4, khi thai được 28 tuần tuổi, chị H. thấy mệt, khó thở và phù chân - tay nhiều nên đến Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám. Chị được phát hiện diễn tiến bệnh lupus trở nặng, có biến chứng tổn thương thận, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu nên nhập viện điều trị.

Sau khi xuất viện 1 ngày, chị H. tiếp tục bị sưng - phù nề vùng âm hộ nên gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ vào ngày 28/4. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận có tình trạng phù toàn thân kèm huyết áp cao, tràn dịch đa màng. Chị được điều trị hạ áp, ngừa co giật tại Khoa Sản A và tiếp tục điều trị theo toa thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mổ lấy thai cho thai phụ bị biến chứng do lupus ban đỏ: Ca phẫu thuật phức tạp nhất từ trước đến nay - Ảnh 1
Mẹ bầu phát hiện lupus ban đỏ 10 năm trước. 

Vào lúc ngày 28/4, chị H. thấy mệt nhiều kèm khó thở, nồng độ oxy máu giảm nên được chuyển lên khu hồi sức tích cực theo dõi sát.Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn liên chuyên khoa nội viện và ngoại viện với ê-kíp chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi siêu âm tim, tiếp tục phát hiện thai phụ tăng áp động mạch phổi, tràn dịch màng ngoài tim, suy tim… Vì vậy, ê-kíp thống nhất chấm dứt thai kỳ để cải thiện tình hình sức khỏe cho mẹ.

Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, ca mổ bắt đầu lúc 19 giờ 20. Quá trình mổ, các bác sĩ tiến hành gỡ dính thấy các gai nhau xâm lấn xuyên hết các lớp cơ vùng đáy thân và góc tử cung, xâm lấn qua cả đại tràng ngang và mạc nối lớn. Toàn bộ cơ tử cung còn lại rất mỏng 1-3mm. Các bác sĩ phải cắt hoàn toàn tử cung và phần phụ chị H. do bị gai nhau thai dính vào.

Cuộc mổ kết thúc sau 6 giờ. Bệnh nhân mất 5200ml máu. Bé gái chào đời cân nặng 1150gr.

Đây là một trường hợp phẫu thuật đặc biệt phức tạp, vào loại nhất nhì của Bệnh viện Từ Dũ từ trước đến nay với sự phối hợp và hỗ trợ của nhiều chuyên khoa sâu đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mổ lấy thai cho thai phụ bị biến chứng do lupus ban đỏ: Ca phẫu thuật phức tạp nhất từ trước đến nay - Ảnh 2
Bé được tập thở với oxy qua mũi. Ảnh: VTC 

Sau mổ, bệnh nhân đối diện các nguy cơ chảy máu thứ phát, nhiễm trùng vết mổ, thuyên tắc mạch. Do được truyền rất nhiều máu, bệnh nhân cũng có thể gặp các tình trạng sốt, tổn thương phổi cấp tính, quá tải tuần hoàn, rối loạn đông máu…

Vậy nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau phẫu thuật 3 ngày, chị H. hồi phục tốt. Hiện tại, chị H. không bị sốt, vết mổ khô, không ra thêm dịch, tiểu cầu dần hồi phục, có thể vận động tại chỗ và bắt đầu tập đi hồi phục. Bé gái đã tập bú rất tốt và có thể tự thở với oxy qua mũi.

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