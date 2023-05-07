Dịch COVID-19 trong tuần: Có 14.068 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng

Tin y tế 07/05/2023 13:45

Cả nước ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19 mới, trung bình khoảng 2.010 ca/ ngày; số bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên so với trước đó.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19 mới, trung bình khoảng 2.010 ca/ ngày; số bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên so với trước đó; Tuần qua cũng ghi nhận ca tử vong do COVID-19...

Theo thống kê, trong 7 ngày qua (từ 30/4- 6/5), cả nước ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19 mới, trung bình khoảng 2.010 ca/ ngày. Trong đó ngày 5/5 có số mắc cao nhất hơn 6 tháng qua với 3.399 ca. Ngày có số mắc thấp nhất tuần qua là 1.201 ca.

Dịch COVID-19 trong tuần: Có 14.068 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng - Ảnh 1

Tình hình dịch COVID-19 sau 7 ngày: Số ca thở máy tăng, một ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Ảnh: Internet

So với tuần trước đó, số ca mắc tuần này giảm hơn 2.000 ca. Tuy nhiên trong tuần qua, số bệnh nhân nặng phải thở máy tăng nhẹ, bệnh nhân thở oxy cũng tăng nhẹ. Tính đến ngày 6/5, có 141 ca COVID-19 đang thở oxy trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 95 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 12 ca; Thở máy không xâm lấn: 1 ca; Thở máy xâm lấn: 33 ca.

Cùng đó trong tuần qua, theo công bố của Bộ Y tế có 8 ca tử vong do COVID-19 ghi nhận tại: Đà Nẵng (1), Đồng Nai (2), TP. Hồ Chí Minh (1), Lạng Sơn (1); Bắc Giang (1), Bình Dương (1) và Hải Dương (1). Đa số các trường hợp này đều mắc bệnh nền, chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo.

 

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.573.931 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.963 ca nhiễm). Đến nay, đã có 10.626.524 trường hợp mắc COVID-19 ở Việt Nam khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 trong tuần: Có 14.068 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng - Ảnh 2

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.196 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ảnh: Internet

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Đến nay tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở nước ta là 266.271.596 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.641.691 liều: Mũi 1 là 70.908.601 liều; Mũi 2 là 68.452.750 liều; Mũi bổ sung là 14.343.924 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.108.387 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.828.029 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.664.362 liều: Mũi 1 là 10.214.284 liều; Mũi 2 là 8.450.078 liều.

Dịch COVID-19 trong tuần: Có 14.068 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng - Ảnh 3
Phòng chống COVID-19. Ảnh: Internet

Liên quan đến tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu của WHO, trong thông tin gửi báo chí sáng 6-5 của Bộ Y tế, có đưa ra chia sẻ của TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nêu rõ: Việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế của COVID-19 là một tin luôn được đón chào.

Đối với Việt Nam, đây là thời điểm để nhìn lại hoạt động ứng phó tổng thể vô cùng mạnh mẽ của đất nước đối với virus này. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải hiểu rằng đây không phải là lúc chúng ta mất cảnh giác.

COVID-19 sẽ tiếp tục là một mối đe dọa; công bố này thực sự là công bố về sự cần thiết phải tăng tốc và lập kế hoạch quản lý virus trong dài hạn.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng khẳng định những người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã từng nhiễm bệnh, hầu hết đều có miễn dịch – do vắc xin hoặc do mắc phải. Chính yếu tố này đã bảo vệ làm cho các trường hợp khi mắc bệnh có biểu hiện nhẹ hơn, ít hoặc không có triệu chứng. Riêng nhóm người có nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) cần được tiêm đủ 4 mũi bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong khi nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV2.

Trước tình hình số ca mắc mới, ca nhập viện do COVID-19 tăng nhẹ trở lại, người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc-xin.

Cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm (từ 98,7% người dân Thành phố có miễn dịch với SARS-CoV-2 vào tháng 9/2022 nay giảm xuống còn 94,2%), việc tăng cường vận động người dân đi tiêm vắc xin các liều bổ sung để duy trì miễn dịch cộng đồng ở mức cao, trong đó đặc biệt tập trung cho nhóm người có nguy cơ cần được triển khai. Sở Y Tế đang tham mưu UBNDTP kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”.

Ăn mật cá sống để chữa bệnh, người phụ nữ suy thận nặng

Ăn mật cá sống để chữa bệnh, người phụ nữ suy thận nặng

Đây là một trong những trường hợp cảnh báo cho chúng ta. Việc tự ý ăn mật cá để chữa bệnh khiến nhiều người gặp họa.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch covid-19 tin y tế covid-19

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 4 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg