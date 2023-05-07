Theo thống kê, trong 7 ngày qua (từ 30/4- 6/5), cả nước ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19 mới, trung bình khoảng 2.010 ca/ ngày. Trong đó ngày 5/5 có số mắc cao nhất hơn 6 tháng qua với 3.399 ca. Ngày có số mắc thấp nhất tuần qua là 1.201 ca.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19 mới, trung bình khoảng 2.010 ca/ ngày; số bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên so với trước đó; Tuần qua cũng ghi nhận ca tử vong do COVID-19...

So với tuần trước đó, số ca mắc tuần này giảm hơn 2.000 ca. Tuy nhiên trong tuần qua, số bệnh nhân nặng phải thở máy tăng nhẹ, bệnh nhân thở oxy cũng tăng nhẹ. Tính đến ngày 6/5, có 141 ca COVID-19 đang thở oxy trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 95 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 12 ca; Thở máy không xâm lấn: 1 ca; Thở máy xâm lấn: 33 ca.

Tình hình dịch COVID-19 sau 7 ngày: Số ca thở máy tăng, một ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Ảnh: Internet

Cùng đó trong tuần qua, theo công bố của Bộ Y tế có 8 ca tử vong do COVID-19 ghi nhận tại: Đà Nẵng (1), Đồng Nai (2), TP. Hồ Chí Minh (1), Lạng Sơn (1); Bắc Giang (1), Bình Dương (1) và Hải Dương (1). Đa số các trường hợp này đều mắc bệnh nền, chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.573.931 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.963 ca nhiễm). Đến nay, đã có 10.626.524 trường hợp mắc COVID-19 ở Việt Nam khỏi bệnh.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.196 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ảnh: Internet

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Đến nay tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở nước ta là 266.271.596 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.641.691 liều: Mũi 1 là 70.908.601 liều; Mũi 2 là 68.452.750 liều; Mũi bổ sung là 14.343.924 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.108.387 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.828.029 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.664.362 liều: Mũi 1 là 10.214.284 liều; Mũi 2 là 8.450.078 liều.

Phòng chống COVID-19. Ảnh: Internet

Liên quan đến tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu của WHO, trong thông tin gửi báo chí sáng 6-5 của Bộ Y tế, có đưa ra chia sẻ của TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nêu rõ: Việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế của COVID-19 là một tin luôn được đón chào.

Đối với Việt Nam, đây là thời điểm để nhìn lại hoạt động ứng phó tổng thể vô cùng mạnh mẽ của đất nước đối với virus này. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải hiểu rằng đây không phải là lúc chúng ta mất cảnh giác.

COVID-19 sẽ tiếp tục là một mối đe dọa; công bố này thực sự là công bố về sự cần thiết phải tăng tốc và lập kế hoạch quản lý virus trong dài hạn.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng khẳng định những người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã từng nhiễm bệnh, hầu hết đều có miễn dịch – do vắc xin hoặc do mắc phải. Chính yếu tố này đã bảo vệ làm cho các trường hợp khi mắc bệnh có biểu hiện nhẹ hơn, ít hoặc không có triệu chứng. Riêng nhóm người có nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) cần được tiêm đủ 4 mũi bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong khi nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV2.

Trước tình hình số ca mắc mới, ca nhập viện do COVID-19 tăng nhẹ trở lại, người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc-xin.

Cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm (từ 98,7% người dân Thành phố có miễn dịch với SARS-CoV-2 vào tháng 9/2022 nay giảm xuống còn 94,2%), việc tăng cường vận động người dân đi tiêm vắc xin các liều bổ sung để duy trì miễn dịch cộng đồng ở mức cao, trong đó đặc biệt tập trung cho nhóm người có nguy cơ cần được triển khai. Sở Y Tế đang tham mưu UBNDTP kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”.