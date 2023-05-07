Giật mình phát hiện ung thư sau cơn đau mạn sườn, bác sĩ chuyên khoa ngoại cảnh báo

Tin y tế 07/05/2023 09:57

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức vùng mạn sườn phải, có khối di động, ấn vào đau, ngoài ra, bệnh nhân còn bị tiểu buốt, tiểu đêm.

Thông tin từ Báo VietNamNet, khi vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), bệnh nhân được chẩn đoán mắc 3 bệnh: U lympho không Hodgkin, trĩ độ III, u xơ tiền liệt tuyến. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột chứa u. Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, không sốt, trung đại tiện tốt.

Một tuần sau ra viện, người bệnh được chỉ định tiếp tục sử dụng hóa chất theo phác đồ tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và nhập viện để hóa trị bổ trợ.

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Bác sĩ Nguyễn Vũ, Khoa Ngoại Tiêu hóa, thăm khám cho người bệnh. Ảnh: VietNamNet

"Với những triệu chứng gặp phải, nếu không đến viện kịp thời, người bệnh có thể bị tắc ruột, áp xe, chảy máu, xâm lấn gây nguy hiểm đến tính mạng", Thạc sĩ Nguyễn Vũ, Khoa Ngoại Tiêu hóa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, chia sẻ trên VietNamNet.

BS.CKII Phan Thị Tuyết Lan, Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa thông tin thêm, u lympho không Hodgkin là một loại của ung thư hệ bạch huyết.

"Trong cơ thể, hệ bạch huyết có nhiệm vụ bảo vệ và chống lại những tác nhân gây bệnh tật và nhiễm trùng. Tế bào lympho tồn tại ở hạch bạch huyết, lá lách và những cơ quan khác của hệ miễn dịch. Với u lympho không Hodgkin, khối u sẽ phát triển từ tế bào lympho. Với đặc điểm này, khối u có thể xuất phát từ bất kỳ vị trí nào trong cơ thể và lan sang các bộ phận khác", bác sĩ Lan phân tích.

Theo TS.BS Vũ Hữu Khiêm (Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) cùng chia sẻ trên Báo VnExpress, khi có các dấu hiệu đau tức vùng hạ sườn, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi... người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Tầm soát ung thư gan có thể giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời, nhất là với người bị viêm gan mạn hoặc xơ gan.Thống kê của Globocan 2020 cho thấy, tỷ lệ mắc mới ung thư gan tại Việt Nam hơn 26.400. Số ca tử vong đứng hàng đầu các bệnh ung thư với hơn 25.270 người mỗi năm. Ung thư gan có thể ở gặp ở nhiều lứa tuổi, trong đó phần lớn là nam giới.

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Hình ảnh khối u sau điều trị đã giảm 50% kích thước so với trước nhờ liệu pháp miễn dịch kết hợp kháng thể đơn dòng. Ảnh: VnExpress

Triệu chứng của bệnh u lympho không Hodgkin

- 60% người bệnh có hạch to, không đau. Hạch thường xuất hiện ở cổ, hố thượng đòn, nách, bẹn, có thể gặp hạch trung thất, hạch ổ bụng.

- Tổn thương ngoài hạch tiên phát chiếm khoảng 40% nghĩa là u xuất hiện đầu tiên, ở ngoài các hạch lympho, như: Dạ dày, amidan, hốc mắt, da…

- Lách thường to độ I/II tuy nhiên, trong u lympho thể lách hoặc giai đoạn muộn của bệnh, lách có thể to độ III/IV.

- Gan to ít gặp hơn và thường kèm theo hạch to và/ hoặc lách to.

- Chưa đến 25% trường hợp có triệu chứng “B" còn gọi là tam chứng B gồm: Sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng không giải thích được nguyên nhân.

- Có thể thiếu máu do hạch xâm lấn tủy xương, tan máu tự miễn, cường lách hoặc hiếm hơn là do hiện tượng thực bào tế bào máu.

- Giai đoạn muộn, thường có biểu hiện chèn ép, xâm lấn của mô lympho. Ví dụ như: Hội chứng trung thất, liệt do chèn ép tủy sống, lồi mắt, tắc ruột nếu u ống tiêu hóa…

 

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Chẳng phải tự dưng phụ nữ lại “khiếp sợ” ung thư vú đến vậy, bởi theo một khảo sát thì cứ 8 phụ nữ lại có 1 người mắc căn bệnh nguy hiểm này.

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Từ khóa:   đau mạn sườn ung thư hệ bạch huyết u lympho không Hodgkin

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