Cảnh báo nguy cơ bùng dịch vì lí do ghi nhận ở 67 triệu trẻ em trên thế giới

Tin y tế 07/05/2023 07:32

Chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo khi ghi nhận tình trạng tiêm vắc xin ở trẻ em còn nhiều thiếu thốn.

Theo BS. Đinh Xuân Hoàng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ thông tin trên Báo Giao thông, dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng lượng bệnh nhi nhập viện chưa tiêm các loại vaccine thiết yếu khá nhiều.

Thông thường bệnh nhi nằm viện từ 3-5 ngày, song với trẻ chưa tiêm vaccine thì thời gian nằm viện thường kéo dài hơn. Bệnh nhân nặng có thể gặp tình huống suy hô hấp, thở ô xy, thở máy…

BS. Trương Hữu Khanh, Phó trưởng Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM cũng thông tin trên Báo Giao thông cho hay, việc chậm trễ hay bỏ lỡ tiêm chủng vaccine chắc chắn sẽ khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn và nguy cơ cao tạo nên các đợt dịch bệnh.

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Nhiều trẻ em chưa tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ. Ảnh: Internet

Đáng lo nhất là dịch sởi, bởi sởi thường lây lan mạnh, bùng phát nhanh, dễ trở nặng nếu không phát hiện kịp thời dẫn đến quá tải hệ thống y tế.

Vừa đưa 2 con (bé trai 4 tuổi và bé gái hơn 1 tuổi) trở về nhà sau 5 ngày nằm viện điều trị viêm phổi, chị Nguyễn Minh Khang (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Hai bé sức đề kháng kém nên ốm lai rai, hết tai, mũi, họng rồi ho, sốt. Cả hai đều chưa được tiêm phòng đủ các mũi như: rubella, thủy đậu, phế cầu… theo lịch vì nhiều lý do”.

Theo thông tin từ VnExpress, hàng chục triệu trẻ em trên thế giới đã bỏ lỡ ít nhất một mũi tiêm vaccine phòng bệnh từ năm 2019 đến năm 2021 do phong tỏa và giãn cách vì Covid-19, theo UNICEF.

Trong 67 triệu trẻ em bị "gián đoạn nghiêm trọng" việc tiêm vaccine, có 48 triệu trẻ đã bỏ lỡ hoàn toàn các mũi vaccine thông thường. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát bệnh bại liệt và sởi trong tương lai.

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Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em giảm ở 112 quốc gia, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng trên toàn thế giới giảm 5 điểm xuống còn 81%. Ảnh: Internet

Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em giảm ở 112 quốc gia, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng trên toàn thế giới giảm 5 điểm xuống còn 81%, mức thấp chưa từng có kể từ năm 2008. Trong đó, khu vực châu Phi và Nam Á bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.Trước khi có vaccine vào năm 1963, bệnh sởi đã cướp đi sinh mạng của 2,6 triệu người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em. Đến năm 2021, con số giảm xuống còn 128.000. Nhưng từ năm 2019 đến 2021, tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng sởi đã giảm từ 86% xuống 81% và số ca mắc bệnh vào năm 2022 tăng gấp đôi so với năm 2021.

Cũng theo Báo Giao Thông, Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số trẻ em “0 liều vaccine “ nhiều nhất thế giới, với 187.315 trẻ dưới 1 tuổi không được tiêm một loại vaccine nào trong năm 2021.

Tại Việt Nam, hơn 20 loại vaccine được báo cáo bị gián đoạn tiêm chủng thường xuyên như: Lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B, sởi, rubella...

Đặc biệt, tỷ lệ uống vaccine bOPV và tiêm IPV phòng ngừa bại liệt của cả năm 2021 chỉ đạt lần lượt 67% và 80%; năm 2022 đạt 70% và 90%.

BS. Nguyễn Văn Thành, Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, cần khẩn trương khôi phục tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Đồng thời, triển khai các hoạt động tiêm chủng bù mũi, tiêm bổ sung cho đối tượng vùng có nguy cơ cao.

“Nguyên tắc trong tiêm chủng là đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các mũi. Nếu trường hợp không được tiêm chủng đúng lịch thì cần tiêm chủng càng sớm càng tốt sau đó. Trong trường hợp lỡ chưa được tiêm vaccine có thể đến tiêm các mũi bổ sung”, BS. Thành nói.

 

 

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