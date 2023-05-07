Điện Biên: Bé gái 10 tuổi tử vong do bạch hầu

Tin y tế 07/05/2023 06:22

Bệnh nhi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trong tình trạng sốt cao 39 độ, kèm các biểu hiện nghi mắc bệnh bạch hầu.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, ngày 30/4, bệnh nhi L. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trong tình trạng sốt cao 39 độ, kèm các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã hội chẩn liên khoa và chẩn đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp, viêm phổi, theo dõi viêm cơ tim chưa loại trừ bệnh bạch hầu - tiên lượng nặng. Bệnh nhi được điều trị truyền dịch, kháng sinh.

Tuy nhiên, một tiếng sau bệnh nhi có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, suy hô hấp, phù phổi. Các bác sĩ cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng sau 30 phút bệnh nhi đã tử vong. Kết quả xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định trẻ mắc bạch hầu.

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Dấu hiệu của bệnh bạch hầu. Ảnh: VietNamNet

Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã thành lập tổ công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã lấy 61 mẫu xét nghiệm và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm chẩn đoán.

Tại huyện Điện Biên Đông, Trung tâm y tế đã tiến hành tẩy uế môi trường xung quanh khu vực nhà ở, trường học và nơi ở của bệnh nhân.

Bước đầu đã xác định được tổng số trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi là 78 người bao gồm 5 người trong gia đình bệnh nhân; 18 học sinh cùng lớp, 38 học sinh ở cùng khu nội trú và 17 nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Cũng theo VnExpress, bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang vi khuẩn khi ho, hắt hơi.

Điện Biên: Bé gái 10 tuổi tử vong do bạch hầu - Ảnh 2
Bé gái ở Điện Biên tử vong do mắc bệnh bạch hầu. Ảnh: Internet

Trong nhiều trường hợp, vi khuẩn của người bệnh có thể lây nhiễm và tồn tại trên bề mặt của các đồ vật xung quanh từ vài ngày đến vài tuần. Bệnh dễ lây hơn trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

Triệu chứng chủ yếu là viêm họng, có lớp màng giả màu trắng do các tế bào bị viêm bám vào trong vòm họng. Một số biến chứng khác là viêm tai giữa, viêm phổi do liệt cơ hoành. Khi bệnh tiến triển nặng lên, có thể xuất hiện khó thở, khó nuốt, thay đổi thị lực, nói lắp.

Để phòng ngừa, gia đình nên đưa trẻ đi tiêm vaccine bạch hầu. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày. Hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

Khi có biểu hiện nghi bạch hầu như sốt, đau họng, xuất hiện giả mạc trắng xám trong họng, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám cũng như điều trị kịp thời.

 

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