Do thể trạng suy dinh dưỡng cùng tình trạng phổi xấu do nhiễm cúm nên bé phải thở máy với thông số cao, truyền dịch, dùng thuốc kháng virus và kháng sinh điều trị tình trạng nhiễm trùng, hỗ trợ nuôi ăn bổ sung dinh dưỡng nhằm nâng cao thể trạng cho bé.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, Qua phim X-quang ngực kết quả cho thấy bệnh nhi tổn thương phổi 2 bên. Thông qua xét nghiệm test nhanh cúm ghi nhận bé bị nhiễm cúm A , chủng H1. Ngay sau đó bệnh nhi được chuyển từ khoa Nội tổng hợp sang khoa Nhiễm trong tình trạng đặt nội khí quản và thở máy.

Sau hơn 2 tuần điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhi vượt qua được tình trạng viêm phổi , được cai máy thở và hiện tại bé có thể thở khí trời với tình trạng hô hấp ổn định, đồng thời ăn uống tốt qua đường miệng.

Bệnh nhi bị nhiễm cúm A, nhiễm trùng huyết và tổn thương gan đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cũng theo Báo VietNamNet, các bác sĩ nhấn mạnh, trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng nguy cơ dễ bị biến chứng nặng khi nhiễm cúm. Cha mẹ có thể phòng ngừa chủ động bằng cách tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm cho trẻ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cúm A là loại bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm A gây ra, rất dễ lây từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc.

Cúm A thường tiến triển lành tính nhưng cũng có thể cgây biến chứng nguy hiểm ở người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp. Ảnh: Internet

Cúm A thường tiến triển lành tính nhưng cũng có thể cgây biến chứng nguy hiểm ở người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp.

Trong đó, biến chứng viêm phổi thường gặp ở đối tượng là trẻ em, người trên 65 tuổi, người bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, bệnh tim bẩm sinh, suy tim, bệnh mạch vành, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch…. Ngoài ra, bệnh còn gây ra viêm tai giữa, viêm xoang, nhiễm trùng đường tiết niệu.

Một số trường hợp cúm A có thể tiến triển nặng với các triệu chứng như sốt cao, khó thở, tím tái, phù phổi do suy tim và có thể gây tử vong.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hàng năm nước ta ghi nhận từ 600.000-1.000.000 trường hợp mắc cúm mùa. Triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác với các biểu hiện như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Do đó khi có dấu hiệu mắc bệnh cúm người dân nên đến các cơ sở y tể để được chẩn đoán và điều trị.