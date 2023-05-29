Đau đầu nhiều năm, đi khám mới phát hiện khối u màng não khổng lồ

Tin y tế 29/05/2023 18:10

Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân 68 tuổi, lấy trọn khối u màng não có kích thước khổng lồ.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, bà T.P - 68 tuổi, ngụ TP HCM - đau đầu, mệt, người lừ đừ kéo dài nhiều năm, uống thuốc thì bớt đau nhưng tình trạng ngày càng nặng hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Hiền Nhân, Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Trưng Vương, bà P. đến khám trong tình trạng yếu nửa người bên trái, tiếp xúc kém. Bệnh nhân được phát hiện có u màng não lớn, kích thước to bằng nắm tay người trưởng thành.

Bác sĩ Nhân cho biết khối u màng não này lành tính, nhưng kích thước rất lớn, hiếm gặp. Bệnh nhân được chỉ định làm phẫu thuật. Trong quá trình chuẩn bị, các bác sĩ phát hiện bà P. có bệnh lý mạch vành, khối u có nhiều mạch máu nuôi.

Sau khi hội ý với các bác sĩ can thiệp nội mạch (DSA), ê-kíp quyết định nút mạch máu nuôi u để hạn chế tối đa chảy máu trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu, các bác sĩ tiếp tục phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lý mạch vành nên phải hội chẩn lại. Đồng thời, có thêm bác sĩ chuyên khoa can thiệp nội mạch (DSA) để tắt mạch máu nuôi khối u, hạn chế máu chảy khi phẫu thuật.

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Hình ảnh cho thấy khối u lớn ở màng não bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo thông tin VOV, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi sau đó. Các bác sĩ đã bóc tách được khối u rất lớn. 9 ngày sau mổ, bệnh nhân hồi phục tỉnh táo, hết yếu liệt, sinh hoạt bình thường.

"Khi có triệu chứng đau đầu kéo dài, người bệnh nên đi khám ở những bệnh viện có khả năng chẩn đoán được các khối u não. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên miêu tả rõ tình trạng bệnh lý của mình để bác sĩ có hướng xử trí hợp lý", bác sĩ Nhân khuyến cáo.

Đa số là u màng não lành tính đều tiên lượng tốt sau khi phẫu thuật lấy toàn bộ u. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nhân, việc phát hiện và can thiệp sớm sẽ giúp ca phẫu thuật đơn giản hơn nhiều do với những trường hợp để kéo dài khiến khối u to và hệ thống mạch máu nuôi u đã phát triển phức tạp.

"Ở ca bệnh trên, khối u rất to do bệnh nhân xuất hiện triệu chứng kéo dài mà không được phát hiện bệnh. Chính vì thế khi mổ, ê-kíp phải cần sự phối hợp của bác sĩ can thiệp nội mạch, làm tắc các mạch máu nuôi chằng chịt trước khi lấy u. Điều này giúp ca phẫu thuật an toàn và tỉ lệ thành công cao hơn”, bác sĩ Nhân nói.

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Từ khóa:   đau đầu khối u khối u màng não

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