Quyết định MỚI: Thầy giáo giở trò dâm ô nữ sinh lớp 6 trong giờ học thêm

Đời sống 29/05/2023 16:54

Ngày 29/5, Phòng GD-ĐT H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ thầy giáo môn Toán có hành vi giở trò dâm ô nữ sinh lớp 6 trong lúc học thêm.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đậu Bình (SN 1976, giáo viên môn Toán, Trường THCS Mỹ Duệ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Các quyết định nói trên đã được VKSND huyện Cẩm Xuyên phê chuẩn.

Quyết định MỚI: Thầy giáo giở trò dâm ô nữ sinh lớp 6 trong giờ học thêm - Ảnh 1
Trường THCS Mỹ Duệ - Ảnh: VietNamNet

Nhà trường cho biết, ông Đậu Bình là giáo viên dạy môn Toán, chuyển về dạy ở Trường THCS Mỹ Duệ từ tháng 8/2022.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, khoảng 20h ngày 19/5, trong khi đi học thêm ở xã Cẩm Duệ, em N.T.M.L (học sinh lớp 6, Trường THCS Mỹ Duệ) bị thầy giáo dạy Toán là ông Đậu Bình (47 tuổi, Trường THCS Mỹ Duệ) dở trò dâm ô. Ngay sau đó, sự việc được gia đình em L. trình báo cơ quan chức năng.

Quyết định MỚI: Thầy giáo giở trò dâm ô nữ sinh lớp 6 trong giờ học thêm - Ảnh 2
Thầy giáo dở trò dâm ô nữ sinh lớp 6 - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tiếp nhận thông báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc điều tra và xác định ông Bình có hành vi dâm ô với nữ sinh L. Đồng thời, ông Nguyễn Trần Quảng, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Duệ đã cử người đến thăm hỏi, động viên nữ sinh bị thầy giáo dâm ô.

Hiện sức khỏe nữ sinh đã ổn định.

 

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