Thầy giáo nhiều lần dụ dỗ nữ sinh lớp 7 vào nhà nghỉ để 'làm bậy'

Đời sống 17/05/2023 09:22

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà Văn Tỵ là giáo viên dạy thể dục ở Trường THCS xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, liên tục nhắn tin tán tỉnh yêu đương với L.T.V.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Tỵ (SN 1989, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà Văn Tỵ là giáo viên dạy thể dục ở Trường THCS xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, liên tục nhắn tin tán tỉnh yêu đương với L.T.V (SN 2010, trú tại xã huyện Lộc Bình) là học sinh lớp 7 trường này.

Sau đó, Tỵ nhiều lần dụ dỗ đưa V vào nhà nghỉ trên địa bàn để quan hệ tình dục nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân, đồng thời cấm nữ học sinh này không được nói cho ai biết.

Nhận được đơn trình báo của gia đình cháu L.T.V, công an Lộc Bình đã vào cuộc điều tra.

Thầy giáo nhiều lần dụ dỗ nữ sinh lớp 7 vào nhà nghỉ để 'làm bậy' - Ảnh 1
Hà Văn Tỵ tại cơ quan công an - Nguồn: CAND

Theo thông tin từ Dân Việt, tại cơ quan công an, Hà Văn Tỵ khai nhận trước đó đã nhắn tin tán tỉnh yêu dương với cháu V. rồi nhiều lần dụ dỗ đưa cháu vào nhà nghỉ trên địa bàn để quan hệ tình dục nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân. Sau khi quan hệ, Hà Văn Tỵ cấm cháu V không được nói cho ai biết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Tỵ.

 

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