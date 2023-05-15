Mâu thuẫn tình cảm, nữ sinh lớp 7 bị 'đàn chị' đánh hội đồng

Xã hội 15/05/2023 11:07

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục liên tục bị nhóm nữ sinh khác hành hung.

thông tin từ Vietnamnet, clip một nữ sinh bị đánh hội đồng sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận, hầu hết đều tỏ ra bất bình, bức xúc trước những hành vi bạo lực học đường của nhóm nữ sinh.

Qua tìm hiểu, nữ sinh bị đánh là học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, xác nhận đoạn clip lan truyền trên mạng là học sinh trường mình và một số em học sinh khác trường. Nữ sinh bị đánh là em H.M đang học lớp 7 tại trường này.

Mâu thuẫn tình cảm, nữ sinh lớp 7 bị 'đàn chị' đánh hội đồng - Ảnh 1
Hình ảnh ghi lại vụ việc một học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo Tạp chí Người Đưa Tin, sự việc vào khoảng tháng 2/2023, H.M có xích mích với một số bạn và bị uy hiếp. Ban lãnh đạo nhà trường mời nữ sinh M. lên động viên, chia sẻ, tìm hiểu sự việc để có biện pháp bảo vệ em học sinh này. M. cho biết bị em T.A., lớp 8 trong trường đánh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo lãnh đạo Trường THCS Hà Huy Tập, sau khi biết được sự việc, nhà trường đã cho gọi em T.A và yêu cầu học sinh này viết giấy cam kết không tái diễn sự việc, đồng thời động viên H.M mạnh dạn thông báo lên nhà trường nếu gặp trường hợp tương tự xảy ra. Từ đó, nhà trường không nhận được thông tin gì về việc bạo lực đối với em H.M nữa. Chỉ sau khi video được phát tán trên mạng xã hội, nhà trường mới biết được vụ việc xảy ra trước đó có nhiều học sinh tham gia đánh H.M.

Theo lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo TP.Vinh, phòng đã nắm được sự việc qua báo cáo nhanh của hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập. Đồng thời, yêu cầu phía trường phối hợp với công an làm rõ mục đích của người phát tán video lên với mục đích gì. Cụ thể như thế nào trường sẽ có báo cáo vào ngày 15/5.

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Từ khóa:   tin nóng bạo lực học đường đánh hội đồng học sinh lớp 7

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