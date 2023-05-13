Trong cuộc thẩm vấn kéo dài 6 giờ, Bellfield được cho là đã thừa nhận vụ giết người. Khai giấu xác nạn nhân Chau trong rừng 24 năm trước, ông ta đã vẽ cho các sĩ quan bản đồ dẫn đến vị trí đó. Sky News ngày 11/5 đưa tin Bellfield đã nêu tên một địa điểm ở phía Tây London.

Người đàn ông này đang chấp hành 2 bản án chung thân (không có khả năng được ân xá) vì giết 3 người tại nhà tù nam tại Anh. Các sĩ quan Sở Cảnh sát Thủ đô Anh đã đến thẩm vấn Bellfield sau khi ông ta thừa nhận giết Elizabeth Chau , nữ sinh gốc Việt , vào năm 1999.

“Ông ấy (Levi Bellfield) nói với tôi điều quan trọng là gia đình cô ấy (Elizabeth Chau) phải được khép lại mọi chuyện. Ông ấy muốn thấy công lý được thực thi vì họ đã phải sống như thế này quá lâu và điều đó thật không công bằng”, Theresa Clark, luật sư của Bellfield, nói với Sky News.

Ngày 12/5, cảnh sát xác nhận họ vẫn liên lạc với gia đình cô Chau song không tiết lộ thêm chi tiết. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Ngày 16/4/1999, Elizabeth Chau, 19 tuổi, sinh viên gốc Việt, rời Đại học Thames Valley rồi đi bộ về nhà theo đường Uxbridge gần đồn cảnh sát Ealing, phía tây London. 18h ngày hôm đó, camera bên ngoài đồn cảnh sát Ealing ghi lại hình ảnh lần cuối cùng của Chau khi cô chỉ cách nhà một dặm. Chị gái của Chau cho biết gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được đoàn tụ với em gái.

Gã đàn ông và nạn nhân vụ việc. Ảnh: Zing

Tờ The Sun ngày 22/4 đưa tin Levi Bellfield đã viết bản thú tội, thừa nhận sát hại Elizabeth Chau. Ông ta nói đặt cô ấy vào chiếc xe tải và nêu chi tiết nơi chôn cất nạn nhân.

Bellfield bị kết án vì giết sinh viên người Pháp Amelie Delagrange (22 tuổi) vào năm 2004, Marsha McDonnell (19 tuổi) ở Tây London vào năm 2003 và Milly Dowler (13 tuổi) ở Surrey vào năm 2002. Thi thể của Dowler được tìm thấy chôn trong rừng sau khi cô bị bắt cóc trên đường.

Bellfield còn bị kết án vì âm mưu giết Kate Sheedy vào tháng 5/2004. Ông ta cũng tuyên bố thực hiện 6 vụ tấn công khác vào những người phụ nữ nhưng họ đều sống sót.

Còn nhớ, vào 3/2021, nữ sinh gốc Việt tài giỏi bị bạn thân giết hại bởi nguyên do vô lý, biểu cảm máu lạnh của thủ phạm đáng chú ý.

Thân nhân của cô gái gốc Việt không kiềm được nước mắt khi xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: Giadinh.suckhoevadoisong

Theo giadinh.suckhoevadoisong, Michelle Le khi ấy 26 tuổi là nữ sinh viên gốc Việt học ngành y tá tại Đại học Samuel Merritt ở Oakland, California, Mỹ. Sau khi người mẹ y tá của cô qua đời vào năm 1999 vì căn bệnh ung thư vú, nữ sinh viên này chuyển đến sống nhà cô ruột vì cha cô đang ở Việt Nam.

Michelle Le được biết đến là một nữ sinh viên giỏi giang và giàu nghị lực. Được biết, trước khi bị mất tích, Michelle Le có tâm sự với bạn bè rằng sau khi hết ca trực cô sẽ gặp một người bạn trong quán cà phê gần bệnh viện, sau đó sẽ đi chơi trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Khi không thấy Michelle Le trở về để tiếp tục ca trực cũng như không thấy xe hơi của nữ sinh viên này ở bãi xe, bạn bè cô đã nhanh chóng đi trình báo cảnh sát.

Sau đó, chiếc xe màu bạc của Michelle Le được cảnh sát tìm thấy vào lúc 21h cùng ngày tại một bãi xe cách bệnh viện khoảng 800m. Trong xe có vết máu mà sau này xác định là của Michelle Le nhưng người thì vẫn biệt tích. Theo cảnh sát, Esteban và Michelle Le từng là bạn học của nhau và cả hai vô cùng thân thiết. Cảnh sát sau đó đã có thêm những chứng cứ cho thấy Esteban là nghi phạm số 1 trong vụ án giết hại nữ sinh gốc Việt.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Esteban cũng phải thừa nhận đã sát hại Michelle Le tại bãi đậu xe. Nguyên nhân xuất phát từ việc Esteban nghi ngờ Michelle Le quyến rũ bạn trai cũ của mình, anh Marasigan, khiến mối quan hệ của cặp đôi tan vỡ.Vào năm 2012, thẩm phán Jon Rolefson của Tòa án Thượng thẩm hạt Alameda đã kết án Esteban tù chung thân bởi hành vi giết người cấp độ 1. Theo thẩm phán, Esteban "không hề thể hiện sự ăn năn hối lỗi" và hành động của bị cáo là "máu lạnh và có tính toán trước".