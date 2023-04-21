Nghi phạm 19 tuổi, cư trú tại thành phố Đông Hiroshima, tỉnh Hiroshima, miền tây Nhật Bản , bị cảnh sát bắt ngày 20/4, hai ngày sau khi người dân địa phương phát hiện thi thể một em bé sơ sinh tại bãi đất gần đó.

Cảnh sát xác định nữ thực tập sinh này là mẹ của em bé sau khi xét nghiệm ADN. Truyền thông Nhật Bản cho biết nghi phạm đã thừa nhận cáo buộc. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tử vong của em bé.

Em bé được phát hiện trong tình trạng không có thương tích và không có dây rốn. Theo kết quả khám nghiệm, em bé đã tử vong khoảng một đến 4 tháng.

Cũng theo Thanh Niên, kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể là của một bé trai, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của đứa bé. Bé trai này được cho là đã chết trong khoảng từ 1 đến 4 tháng trước khi được phát hiện.

Đây là vụ việc thứ hai liên quan tới thực tập sinh tại Nhật Bản trong thời gian gần đây. Trước đó, thực tập sinh Việt Nam Lê Thị Thùy Linh (24 tuổi) bị cáo buộc bỏ lại thi thể của cặp song sinh chết lưu trong thùng các tông tại nhà riêng ở thị trấn Ashikita, tỉnh Kumamoto, vào tháng 11.2020.

Trong phiên tòa tại Tòa án Tối cao Nhật Bản ngày 24.3, các công tố viên nói bị cáo đã đem giấu thi thể hai con để che đậy việc mang thai và sinh con. Họ cho rằng hành động này trái với đạo lý nói chung và tương đương với việc vứt bỏ thi thể, một tội hình sự theo luật pháp Nhật Bản.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể là của một bé trai, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của đứa bé. Ảnh: VnExpress

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho người phụ nữ cho rằng bị cáo không biết mình nên làm gì khi đang sống ở một quốc gia khác, nhưng cô đã quấn các thi thể bằng một chiếc khăn tắm và để lại một lá thư trong thùng các tông. Họ nói cô thực sự muốn tiễn hai con đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng không có ý định che giấu thi thể, nên hành động của cô không phải là vứt bỏ thi thể.

Tòa án Tối cao Nhật Bản đã đồng ý với lập luận của đội ngũ bào chữa, cho rằng hành động của người phụ nữ không phải là vứt bỏ thi thể, do đó hủy bỏ bản án của các tòa cấp dưới và tuyên cô trắng án.

Trước đó, hai tòa án cấp dưới đã kết luận Linh có tội. Tòa án sơ cấp ở Kumamoto đã tuyên án 8 tháng tù giam, 3 năm tù treo, nhưng tòa án cấp cao ở Fukuoka đã giảm án còn 3 tháng tù giam, 2 năm tù treo. Các luật sư của bị cáo đã kháng án tại Tòa án Tối cao Nhật Bản.