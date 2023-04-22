Lời khai đau lòng của nữ thực tập sinh Việt bị bắt ở Nhật vì bỏ rơi con

Thế giới 22/04/2023 07:46

Sau khi bị bắt, nữ thực tập sinh Việt đã có những lời khai đầu tiên. Cô cho biết, do sợ sẽ bị đuổi về nước nên đã bỏ con.

Thực tập sinh người Việt mới bị bắt ở Nhật Bản vì bỏ con cho biết cô sợ sẽ bị đuổi về nước nếu bị phát hiện mang thai, Kyodo đưa tin hôm 21/4.

“Tôi nghĩ rằng nếu việc tôi mang thai bị phát hiện, tôi sẽ bị gửi trả về nước”, nữ thực tập sinh 19 tuổi này nói, theo tiết lộ của một nguồn tin trong giới điều tra.

Cô cũng thừa nhận mình đã bỏ rơi đứa trẻ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đứa trẻ đã tử vong khoảng 1-4 tháng trước đó, theo cảnh sát địa phương. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân đứa trẻ tử vong.

Lời khai đau lòng của nữ thực tập sinh Việt bị bắt ở Nhật vì bỏ rơi con - Ảnh 1

Khu vực thi thể đứa trẻ được phát hiện. Ảnh: Zing

Khoảng 8h30 ngày 18/4, một người dân địa phương phát hiện thi thể đứa trẻ không mảnh vải che thân nằm úp mặt trên đất nên đã gọi điện báo cảnh sát. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định thi thể là một bé trai. Lúc được phát hiện, thi thể bé không còn dây rốn và không có vết thương ngoài.

 

Lời khai đau lòng của nữ thực tập sinh Việt bị bắt ở Nhật vì bỏ rơi con - Ảnh 2
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: Internet

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể là của một bé trai, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của đứa bé. Bé trai này được cho là đã chết trong khoảng từ 1 đến 4 tháng trước khi được phát hiện.

Đây là vụ việc thứ hai liên quan tới thực tập sinh tại Nhật Bản trong thời gian gần đây. Trước đó, thực tập sinh Việt Nam Lê Thị Thùy Linh (24 tuổi) bị cáo buộc bỏ lại thi thể của cặp song sinh chết lưu trong thùng các tông tại nhà riêng ở thị trấn Ashikita, tỉnh Kumamoto, vào tháng 11.2020.

Trong phiên tòa tại Tòa án Tối cao Nhật Bản ngày 24.3, các công tố viên nói bị cáo đã đem giấu thi thể hai con để che đậy việc mang thai và sinh con. Họ cho rằng hành động này trái với đạo lý nói chung và tương đương với việc vứt bỏ thi thể, một tội hình sự theo luật pháp Nhật Bản.

Trong phiên tòa tại Tòa án Tối cao Nhật Bản ngày 24.3, các công tố viên nói bị cáo đã đem giấu thi thể hai con để che đậy việc mang thai và sinh con. Họ cho rằng hành động này trái với đạo lý nói chung và tương đương với việc vứt bỏ thi thể, một tội hình sự theo luật pháp Nhật Bản.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho người phụ nữ cho rằng bị cáo không biết mình nên làm gì khi đang sống ở một quốc gia khác, nhưng cô đã quấn các thi thể bằng một chiếc khăn tắm và để lại một lá thư trong thùng các tông. Họ nói cô thực sự muốn tiễn hai con đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng không có ý định che giấu thi thể, nên hành động của cô không phải là vứt bỏ thi thể.

Tòa án Tối cao Nhật Bản đã đồng ý với lập luận của đội ngũ bào chữa, cho rằng hành động của người phụ nữ không phải là vứt bỏ thi thể, do đó hủy bỏ bản án của các tòa cấp dưới và tuyên cô trắng án.

Bàng hoàng thông tin nữ thực tập sinh Việt Nam bị bắt ở Nhật Bản vì bỏ rơi con

Bàng hoàng thông tin nữ thực tập sinh Việt Nam bị bắt ở Nhật Bản vì bỏ rơi con

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt giữ ở Nhật Bản nghi đã đem bỏ thi thể của một trẻ sơ sinh.

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