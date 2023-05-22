Thầy giáo nhận lỗi và hứa chịu trách nhiệm hành vi của mình sau khi đánh vợ nhập viện cấp cứu

Đời sống 22/05/2023 08:56

Do nhiều vấn đề nên thầy L. đã nhiều lần đề nghị viết đơn ra tòa để giải quyết ly hôn nhưng cô N. không đồng ý, khiến thầy L. bức xúc trong thời gian dài.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 21/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang yêu cầu Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Ea Huar) báo cáo vụ việc thầy giáo N.V.H.L. (33 tuổi), giáo viên nhà trường có hành vi đánh vợ (giáo viên mầm non) gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, theo tường trình của thầy giáo L., nguyên nhân đánh vợ do từ lúc dọn ra sống riêng được 3 năm đến nay, cô N. ít quan tâm, chăm lo cho gia đình như: nấu cơm, cho con ăn uống, đưa đón đi học,…

Thầy giáo nhận lỗi và hứa chịu trách nhiệm hành vi của mình sau khi đánh vợ nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Một trong những vết thương trên mặt chị N. - Ảnh: Zingnews

Về tiền bạc, tất cả khoản chi tiêu sinh hoạt, tiền học của con hầu như do một mình thầy L. gánh vác. Mỗi lần thầy L. hỏi vợ mình tiền lương, cô N. đều nói hết rồi. Theo thầy L., vợ mình thường xuyên đi làm sớm và về trễ hơn so với các đồng nghiệp khác. Có thời điểm nhiều ngày liên tục, cô N. đi từ sớm đến khoảng 6 giờ tối mới về xong lại đi tới hơn 12 giờ đêm.

Do nhiều vấn đề nên thầy L. đã nhiều lần đề nghị viết đơn ra tòa để giải quyết ly hôn nhưng cô N. không đồng ý, khiến thầy L. bức xúc trong thời gian dài.

Đến ngày 13 và 14/5, do mâu thuẫn về tiền bạc, cô N. chửi bới thầy L. dẫn đến việc thầy L. đánh đập cô N. phải nhập viện cấp cứu.

“Bản thân tôi nhận thức được việc làm của mình là sai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng vì những nguyên nhân nói trên tôi mới có hành động đó. Kính mong Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và các cấp, các ngành có liên quan xem xét về nguyên nhân dẫn đến sự việc như tôi trình bày ở trên” - trích bản tường trình của thầy L gửi Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

 

Thầy giáo nhận lỗi và hứa chịu trách nhiệm hành vi của mình sau khi đánh vợ nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Trên mặt cô N. có nhiều vết thương do chồng đánh - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ Zingnews, ông Đỗ Ngọc Anh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn, cho biết Phòng GD&ĐT đang yêu cầu trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai báo cáo vụ việc thầy giáo V.H.L. (33 tuổi, giáo viên) có hành vi đánh vợ gây thương tích.

Theo ông Đỗ Ngọc Anh, cô giáo bị chồng đánh tên H. (27 tuổi), đang dạy học tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Thông tin ban đầu cho biết, trưa 14/5, chị H. bị chồng đánh bị thương ở vùng mặt phải nhập viện cấp cứu. Tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn, chị H. được chẩn đoán đa chấn thương, xuất huyết kết mạc, cơ thể nhiều vết thương ở vùng trán, chân mày, mi mắt, sưng nề ổ mắt, vùng đỉnh đầu có khối sưng, dập môi.

Do vết thương khá nặng nên người nhà đã xin chuyển chị H. lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. Bố của chị H. thông tin thêm dù sự việc đã xảy ra được 1 tuần nhưng con rể không hề tới thăm nom, hỏi han hay chăm sóc con gái.

Do quá bức xúc nên ông đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ, xử lý hành vi của con rể theo quy định của pháp luật.

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Thầy L đã nhiều lần đòi ly hôn nhưng vợ không đồng ý, sau một lần xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, thầy ra tay đánh vợ chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

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