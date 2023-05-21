Tình tiết mới trong lời khai của người chồng đánh vợ mang thai 7 tháng ở Hải Dương: Nghi vợ ngoại tình, hành hạ trong thời gian dài

Xã hội 21/05/2023 21:45

Vào ngày 22/5, Công an huyện Kim Thành mời chị B.T.T.G (vợ anh T.V.L vừa từ Kiên Giang bay ra) lên làm việc. Anh T.V.L. cũng đã khai nhận nghi ngờ chị G. ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, liên quan đến sự việc người vợ lên mạng tố chồng bạo hành khi đang mang bầu, sáng nay (21/5), Công an huyện Kim Thành đã triệu tập anh T.V.L và mời chị B.T.T.G (vợ anh T.V.L vừa từ Kiên Giang bay ra) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, T.V.L. khai nhận, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị G. ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. T.V.L thừa nhận đã dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị vợ gây nhiều vết thương khắp cơ thể của chị G.

Tình tiết mới trong lời khai của người chồng đánh vợ mang thai 7 tháng ở Hải Dương: Nghi vợ ngoại tình, hành hạ trong thời gian dài - Ảnh 1

Sau khi về quê đẻ tại huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang), chị G. tố chồng bạo hành. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo xác minh cho thấy, chị G. lấy anh L. từ tháng 4/2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2 (xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành). Quá trình sinh sống, 2 người đã có một con chung và hiện chị G. đang mang thai con thứ hai được 7 tháng. Trong thời gian ở xã Kim Xuyên, chị G. sống khép kín, không tham gia sinh hoạt đoàn thể nào ở địa phương.

Theo Báo Tiền Phong, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kim Thành cũng xác nhận chị B.T.T.G (quê Kiên Giang) và anh T.V.L (SN 1986) đều từng có gia đình nhưng đã đổ vỡ.

Cả hai đăng ký kết hôn năm 2021 và sống tại nhà anh T.V.L, ở xóm 3, thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên). Cả hai đã có một con gái chung (17 tháng tuổi), hiện cháu bé ở cùng ông bà nội.

Tình tiết mới trong lời khai của người chồng đánh vợ mang thai 7 tháng ở Hải Dương: Nghi vợ ngoại tình, hành hạ trong thời gian dài - Ảnh 2

Làng Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên (Kim Thành, Hải Dương). Ảnh: Tiền Phong

Sau khi nắm bắt thông tin về việc chị B.T.T.G tố bị chồng bạo hành như thời trung cổ trong thời gian mang thai con chung thứ 2, Hội LHPN huyện Kim Thành đã tới xác minh vụ việc.

Theo đó, anh T.V.L từng có hai vợ, có 6 con và đều đã ly hôn vợ cũ. Trước đây, anh T.V.L từng nhiều lần có hành động bạo lực với hai vợ cũ. Tuy nhiên, cả hai người phụ nữ trước đó chưa từng có đơn tố giác mà chỉ có người thân họ gọi điện tới chính quyền địa phương để nhờ giải cứu.

Chiều 17/5, Hội LHPN huyện Kim Thành và xã Kim Xuyên đã đến thăm hỏi, tặng quà cháu Trần Phi L (con gái chị B.T.T.G và anh T.V.L).

 

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