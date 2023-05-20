Thông tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, bạn can ngăn cũng bị đánh theo

Xã hội 20/05/2023 15:12

Nữ sinh lớp 8 học tại trường bị đánh hội đồng chỉ là bộc phát, không phải do thù hằn cá nhân. Vụ việc đã khiến mạng xã hội xôn xao.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa đã chính thức lên tiếng về vụ việc 1 nữ sinh lớp 8 học tại THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) bị đánh hội đồng xảy ra vào ngày 11/5.

Theo đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa, sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng tại trường THCS Minh Đức là có thật. Tuy nhiên, mức độ, hậu quả của sự việc không như mức độ thông tin được chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. các hành vi “lột đồ”, “đánh hội đồng” là không có.

"Bạn học sinh bị đánh không bị thương nặng, không bị sang chấn tâm lý và tất cả các học sinh có liên quan đã viết bản tường trình, xin lỗi nhau, xin lỗi phụ huynh, thầy cô giáo và hứa sẽ thay đổi, không tái diễn", theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa.

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Ảnh từ clip ghi lại vụ việc. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Dân Trí trước đó, ngày 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nữ sinh bị 4-5 học sinh khác lao vào hành hung. Đáng nói, khi có một nam sinh lao vào can ngăn thì những học sinh trên tiếp tục lao vào đánh nam sinh này.

Theo chia sẻ từ người thân nạn nhân, nữ sinh bị hành hung trong vụ việc hiện đang học lớp 8 tại Trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Em này bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng và đây không phải lần đầu tiên nữ sinh này bị đánh.

Theo người nhà nạn nhân, hôm 17/5 vừa qua, sau khi xuất hiện một số video hành hung nữ sinh bị đăng lên Facebook thì gia đình em mới phát hiện ra.

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, bạn can ngăn cũng bị đánh theo - Ảnh 2

Trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

 

"Sau đó gia đình em đã hỏi bé về lý do bé bị bạn đánh, bé nói bị bạn ngồi phía sau trêu chọc và bé thưa cô giáo. Từ hôm đó trở đi, các bạn đã rủ nhau đánh bé nhà em vào những lúc giờ ra chơi", người thân nữ sinh chia sẻ trên Dân Trí.

Vào ngày 17/5, nhà trường đã mời phụ huynh 3 học sinh Kiểu Thanh Vân, Nguyễn Hồng Ánh, Nguyễn Mai Như và các em đến trường để trao đổi sự việc. Sau đó cả 3 học sinh đã nhận lỗi sai, phụ huynh của các em cũng đều đồng ý cách giải quyết của nhà trường không có ý kiến gì thêm.

 

 

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Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc, qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn trong hơi thở, lái xe khách và ô tô bán tải cũng không vi phạm.

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