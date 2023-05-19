Theo đó, ngày 12/5/2023, Hội LHPN huyện Kim Thành nắm được vụ việc một phụ nữ tên G., hiện đang có bầu khoảng 7 tháng, quê ở Kiên Giang, lấy chồng tại xóm 3 thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, bị chồng bạo hành .

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, sau khi biết được biết thông tin về vụ việc, Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ phối hợp Ngôi nhà Bình yên - mô hình nhà tạm lánh của TW Hội LHPN Việt Nam - vào cuộc. Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có báo cáo về vụ việc nói trên.

Chiều ngày 17/5, Hội LHPN huyện Kim Thành cùng Hội LHPN xã Kim Xuyên đã đến thăm hỏi cháu Trần Phi L. - con của chị G. và anh L. Hội LHPN huyện, xã và Chi hội Quỳnh Khê 2 đã trao quà và tiền mặt trị giá 3,4 triệu đồng cho đại diện gia đình cháu L.

Chị G. đã phải trốn về quê ở Kiên Giang và cầu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc để chị được đón con chung (17 tháng tuổi) của chị với chồng, hiện đang ở cùng ông bà nội, về chăm sóc, nuôi dưỡng. Ngay sau đó, Hội LHPN huyện Kim Thành đã chỉ đạo Hội LHPN xã Kim Xuyên phối hợp tiến hành xác minh sự việc.

Người phụ nữ nghi bị bạo hành dã man. Ảnh: Internet

Cháu L. đang được 2 chị gái (con riêng của anh L.) và ông bà nội chăm sóc, cháu không quấy khóc, ngoan ngoãn. Đại diện Hội LHPN đã động viên ông bà chăm sóc, bảo vệ cháu nhỏ trong thời gian mẹ cháu không có mặt tại nhà, tạo điều kiện để chị G. sau khi từ Kiên Giang ra Hải Dương làm việc với cơ quan chức năng được đón cháu L. về chăm sóc và nuôi dưỡng.

Ông bà nội của cháu L. cũng đồng ý với đề nghị của đại diện Hội Phụ nữ và đề đạt nguyện vọng khi cháu về với mẹ, mong Hội LHPN các cấp tỉnh Hải Dương và Hội LHPN tỉnh Kiên Giang có ý kiến để ông bà nội và bố cháu thường xuyên được thăm hỏi cháu.

"Trong thời gian cơ quan chức năng xem xét giải quyết vụ việc, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có Công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Kim Thành và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành là chị B.T.T.G", bà Phạm Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương thông tin trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, cho biết.

Những vết thương trên người chị G. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người phụ nữ bầu 7 tháng phải trốn về quê mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang), sau thời gian dài bị chồng bạo hành.

Theo thông tin chị G. cung cấp, trong quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị nhiều lần bị chồng bạo hành bằng nhiều cách khác nhau, gây nên các vết thương trên khắp cơ thể.

Trước khi kết hôn với L., chị G. đã có một đời chồng và một con trai. Chị G. quen với anh L. do bạn bè mai mối.

Tháng 12-2020, chị quyết định về sống chung với L. và đăng ký kết hôn vào tháng 4-2021. Khi về Hải Dương, chị G. mới biết L. đã có 2 đời vợ và 7 người con.

Thời gian đầu, gia đình chị cũng rất hòa thuận. Khoảng một năm rưỡi trở lại đây L. thay đổi, thường xuyên đánh đập chị.