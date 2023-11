Cụ thể, theo thông tin từ Báo VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho biết thêm, thời điểm cơ quan chức năng tiếp cận để khám nghiệm, con chó Pitbull này rất hung hãn và phản ứng dữ dội. Lực lượng chức năng sau đó phải gây mê con chó này mới có thể tiếp cận.

Theo thông tin từ Báo Người Đưa Tin, vào khoảng 19h ngày 17/5, chị chị Trần Thị Thanh T., ngụ tại căn nhà trên đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, Tp.Dĩ An mở lồng sắt thả con chó Pitbull nặng khoảng 40kg ra ngoài để cho ăn.

Sáng ngày 18/5, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an Tp.Dĩ An, Bình Dương cho biết, đơn vị chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc một bà cụ bị chó cắn dẫn đến tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

Lúc này cụ bà Đặng Thị V. (82 tuổi, HKTT: huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai là mẹ của chị T.,) đang ngồi trên võng gần đó khoảng 15m.

Bà V. ở trong nhà nói lớn tiếng vọng ra bên ngoài, khiến con chó Pitbull hoảng sợ lao vào tấn công bà V..

Do nạn nhân đã cao tuổi nên không thể kháng cự hay bỏ chạy. Nạn nhân bị con chó quật xuống nền nhà tấn công vào phần đầu. Người nhà phát hiện vụ việc đã vào hỗ trợ, tuy nhiên vẫn không can thiệp được.

Tới khi bà V., nằm bất động thì con chó mới chịu dừng lại, những người trong nhà nhanh chóng nhốt con chó lại vào lồng. Hậu quả vụ việc làm bà V. tử vong.

Vật nuôi đã bị nhốt lại sau đó. Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, Công an Tp.Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Chi cục thú y Tp. Dĩ An cũng cử người tới hỗ trợ gây mê con chó để có những hướng xử lý tiếp theo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, những gia đình có nuôi chó lớn như becgie, Pitbull... nên cẩn trọng trong quá trình chăm sóc. Tránh để trẻ em, người lớn tuổi tiếp xúc và nên nuôi nhốt cẩn thận đề phòng trường hợp chó tấn công người nhà hoặc người đi đường. Với bản tính hung dữ, những con chó có kích thước lớn khi tấn công vật nào đó rất khó mà can ngăn nên dễ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.