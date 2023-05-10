 Vụ hai vợ chồng ngư dân mất tích khi đi biển tại Quảng Trị: Đã tìm được thi thể còn lại

Xã hội 10/05/2023 11:14

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người xót xa.Đặc biệt vị trí tìm được thi thể không ơ quá xa tàu thuyền.

Theo VietNamNPlus, sáng 10/5, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết các lực chức năng đã tìm thấy thi thể người chồng trong vụ hai vợ chồng ngư dân mất tích trên biển sau trận mưa dông kèm theo lốc xoáy.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 35 ngày 10/5, thi thể ông Nguyễn Đức T. (sinh năm 1970) trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong được tìm thấy ở cách vị trí phát hiện chiếc thuyền bị lật khoảng 5m.

Thiếu tá Võ Kiên Trung, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết hiện đơn vị cùng cơ quan, ban, ngành phối hợp triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo để bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

 Vụ hai vợ chồng ngư dân mất tích khi đi biển tại Quảng Trị: Đã tìm được thi thể còn lại - Ảnh 1
Các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm người chồng. Ảnh: VietNamPlus

Thông tin từ Báo Lao Động cho hay, lúc 7h45 ngày 8.5, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Biên phòng Quảng Trị) nhận được tin báo, vào ngày 7.5, vợ chồng ông Nguyễn Đức T. (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị T. (48 tuổi, cùng trú tại thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đi đánh bắt cá ở vùng biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong) cách bờ 100m rồi mất tích.

Đến 9h15 ngày 8.5, người dân phát hiện thuyền nan của đôi vợ chồng trôi dạt cách bờ kè Cảng cá Cửa Việt 30m, nhưng không thấy người.

 Vụ hai vợ chồng ngư dân mất tích khi đi biển tại Quảng Trị: Đã tìm được thi thể còn lại - Ảnh 2
 Rạng sáng 8/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Ảnh: Lao Động

Đồng thời, lúc 9h20 ngày 8.5, Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được thông báo của Biên phòng Quảng Bình về việc ông Nguyễn Văn Thoản (52 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị mất tích khi đang đánh cá ở khu vực biển Ngư Thủy tỉnh Quảng Bình (cách bờ 3km).

Biên phòng Quảng Trị đã điều động 1 ca nô, kíp tàu BP 30-12-01 của Hải đội 2, phối hợp Đội cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân tổ chức tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trận mưa dông, lốc xoáy khiến 41 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 2 thuyền cá bị chìm; toàn bộ lưới che, một phần bạt lót đáy của 8ha nuôi tôm công nghệ cao bị hư hỏng, thiệt hại; nhiều diện tích lúa bị gãy đổ. 

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