Khoảng 13h ngày 13/7/2022, Hoàng nhận được điện thoại của Đăng, bảo chuẩn bị xe máy để đi cùng Đăng xuống huyện Thường Tín chém người có mâu thuẫn với Đăng. Sau khi mượn được xe, Hoàng thông báo cho đồng bọn biết và được Đăng bảo khi nào đi sẽ gọi sau.

Thông tin từ Báo An ninh Thủ Đô, theo hồ sơ vụ án , Nguyễn Huy Hoàng có quan hệ quen biết với Vũ Tá Đăng (SN 1994 ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội ) và là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Đến khoảng 14h ngày 14/7/2022, Đăng gọi điện thoại cho Hoàng nói: “Sang nhà đón anh”. Tức thì Hoàng điều khiển xe máy đến nhà Đăng và được đưa cho 1 biển kiểm soát xe máy (không nhớ rõ các số) để thay vào xe máy đang đi.

Sau khi thay biển kiểm soát xong, Đăng cầm 1 con dao và bảo Hoàng chở đến huyện Thường Tín để chém anh N.V.H (SN 1972), ở Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội.

Khi đi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, Đăng bảo Hoàng rẽ xuống dốc và dừng đỗ bên lề đường đối diện nhà anh Hà để theo dõi. Cả hai đợi khoảng 30 phút nhưng không thấy "mục tiêu" đi ra nên Đăng bảo Hoàng đi về.

Đến khoảng 16h ngày 15/7/2022, Hoàng nhận được điện thoại của Đăng bảo: “Về đón anh đi xuống chỗ hôm qua”. Hoàng hiểu ý là tiếp tục đi xuống huyện Thường Tín để chém anh Hà nên về phòng trọ lấy túi đeo chéo đựng dao của Đăng đưa từ hôm trước mang theo.

Sau đó, Hoàng điều khiển xe máy chở Đăng đi xuống huyện Thường Tín. Khi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, Hoàng điều khiển xe rẽ xuống đường Tỉnh lộ 427 đi qua nhà của anh Hà hướng ra thị trấn Thường Tín được khoảng 50 mét thì Đăng nói: “Em ơi đây rồi, quay lại”.

Người đàn ông bị kẻ lạ mặt mặc quần áo đen, bịt mặt vung dao chém lìa chân được camera an ninh quay lại - Ảnh: Người Lao Động

Hoàng nhìn sang bên tay trái thấy một người đàn ông (là anh H.) đang đi bộ trên hè đường, cùng hướng ra thị trấn Thường Tín. Hoàng chở Đăng đi qua rồi quay đầu xe lại đi ngược chiều với anh H. cách khoảng 10 mét thì dừng xe.

Lúc này, Đăng ngồi sau xe máy nhảy xuống, tay phải cầm dao chạy đến phía sau lưng anh H. chém 1 nhát vào phía sau bên chân phải làm nạn nhân bị gẫy 2 xương cẳng chân phải và bị ngã xuống đường. Chém xong, Đăng cầm dao nhảy lên sau xe máy của Hoàng bỏ chạy.

Cũng theo Báo Người Lao Động, đến ngày 23-8, cảnh sát hình sự bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng.

Ông H. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Theo Kết luận giám định thương tích, bị hại bị tổn hại 39% sức khỏe.

Ngày 9-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 5 năm tù đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".Đối với Nguyễn Tá Đăng, hiện vẫn đang bỏ trốn nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút vụ án xử lý sau.