Ngày 3-4, khoảng 17h15, chị đến trường đón con thì phát hiện lòng bàn tay cháu có nhiều tổn thương dạng xát da và chảy máu, gồm 8 nốt nhỏ và 2 vết dài, nghi bị bạo hành .

Thông tin từ Tuổi Trẻ Online đơn tố cáo được thể hiện như sau: Chị K.T.H.L. (trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết con trai chị là cháu A.L.F., sinh năm 2019, học lớp 3 tuổi tại cơ sở mầm non tư thục Ngôi Nhà Xanh thuộc Hệ thống giáo dục Leo De Vinci (địa chỉ 68-69 biệt thự TT4, khu đô thị thành phố Giao Lưu, Bắc Từ Liêm).

Tuy nhiên, sau buổi học tôi vẫn yêu cầu cô Thủy - quản lý của cơ sở mầm non này - cung cấp dữ liệu camera để kiểm tra. Qua nghiên cứu các đoạn dữ liệu từ camera, tôi thấy các điểm bất thường, và yêu cầu họp lại với nhà trường. Tuy nhiên, qua buổi gặp và đối chất về hành vi trên, cả hai bên vẫn chưa tìm được phương án chung thỏa đáng.

"Tôi hỏi thì con nói cô L. - giáo viên chủ nhiệm lớp - chọc bút vào tay con. Ngay sau đó tôi yêu cầu gặp cô L. để đối chất, xác minh tại chỗ. Khi đó cô L. nói cô không biết, có thể là do con chơi đùa nghịch ngợm với bạn."

Phụ huynh bức xúc tố cáo việc con bị thương tích. Ảnh: Tuổi Trẻ

Phụ huynh tiết lộ thêm, "Trong buổi làm việc đầu tiên với nhà trường, sau hơn 3 giờ làm việc, cô L. có nhận lỗi, xin lỗi, thừa nhận hành vi có mạnh tay với cháu.

Thiệt hại về sức khỏe và tinh thần của con không thể đong đếm được, nỗi ám ảnh có thể đi theo con suốt cuộc đời. Thế nhưng cơ sở mầm non này cứ kéo dài thời gian giải quyết sự việc khiến tôi vô cùng mệt mỏi", chị H.L. chia sẻ.

Ngoài ra chị H.L. cho biết thêm, sau 5 ngày xảy ra sự việc, chị vẫn check được lại camera lớp học, không giống như nhà trường từng nói camera chỉ lưu lại hình ảnh trong 3 ngày trước đó.

Cũng theo Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Trà - đại diện cơ sở mầm non tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và 2 - cho biết: "Sự việc của bé A.L.F. rất rắc rối, do bố của học sinh này quốc tịch Mỹ, mẹ quốc tịch Việt Nam và phụ huynh yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng".

Bà Nguyễn Thị Trà, đại diện nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh và ông Phạm Đức Hòa. Ảnh: VietNamNet

"Chúng tôi lấy làm tiếc về việc đã xảy ra với bé A.L.F., hai bên cũng đã trao đổi và giải quyết với nhau. Tuy nhiên phụ huynh mong muốn một khoản tiền rất lớn nên chúng tôi đang nhờ cơ quan công an dùng nghiệp vụ để làm rõ mức độ sự việc đến đâu đối với giáo viên để có thông báo chính xác nhất", bà Trà thông tin trên Tuổi Trẻ Online.

Trước đó, theo VietNamNet, ngôi trường này đã từng bị tố cáo về việc con của một phụ huynh bị gãy chân sau khi đi học. Song, đến nay đã qua 5 lần làm việc, nhưng phía gia đình cho rằng nhóm lớp mẫu giáo này vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng với những câu hỏi của họ và hai bên chưa tìm được sự thống nhất.

Theo ông Phạm Đức Hòa, luật sư đại diện pháp lý cho cơ sở này, cung cấp thông tin sự việc liên quan cháu P.N., trong quá trình làm việc với phụ huynh, cơ sở cũng đề nghị và sẵn sàng hỗ trợ chi phí khám chữa cho cháu P.N cùng thuê chuyên gia ổn định tâm lý. “Còn các vấn đề về bồi thường khác theo yêu cầu của gia đình như tổn thất tinh thần, thu nhập giảm sút của người chăm sóc, chúng tôi đề nghị làm việc sau khi đã có kết luận chính xác, khách quan về nguyên nhân và thời điểm cháu gặp phải chấn thương gãy vỡ xương chày”, ông Hòa nói.

Ngôi trường các bé theo học. Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, theo phụ huynh N.H.P, trong giới thiệu tuyển sinh cũng như xuyên suốt buổi làm việc ngày 9/3, đại diện cơ sở này đều giới thiệu, làm việc với tư cách Hệ thống giáo dục Leo De Vinci.

Trong khi trên thực tế, đăng ký thành lập với UBND phường Cổ Nhuế 1, cơ sở này có tên thật là Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 (ở lô 68) và Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 2 (ở lô 69). Đây là điều khiến vị phụ huynh khó hiểu trong quá trình làm việc.

Khi có đơn trình báo về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết phường đã ra văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2 (tại địa chỉ Lô 68-69 TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1).

Tuy nhiên, từ khi nhận thông báo tới nay vẫn chưa nghỉ buổi nào.

"Liên quan đến thông báo này, chúng tôi đã làm đơn khiếu nại hành vi hành chính của bà Nguyễn Thị Thúy Hà, phó chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1, và có công văn lên Phòng Giáo dục quận Bắc Từ Liêm. Liên ngành cũng đã về kiểm tra, cơ sở của chúng tôi đã gần như đạt toàn bộ các yêu cầu", bà Trà thông tin trên Tuổi Trẻ Online.