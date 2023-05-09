Tạm giữ hình sự nam sinh đâm bạn học tử vong và 1 người bị thương

Xã hội 09/05/2023 18:37

Do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, đến khi bị chặn đường đánh, đối tượng đã dùng hung khí đâm bạn tử vong.

Thông tin từ Báo An ninh Thủ đô, chiều 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Cường (SN 2005) trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, học sinh lớp 12C6, trường THPT An Phúc, huyện Hải Hậu để điều tra về hành vi giết người. Cường đã sử dụng hung khí đâm 1 bạn học tử vong và 1 người bị thương vào chiều 8-5.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, sáng 8-5, tại trường THPT An Phúc, xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, Nguyễn Phú Cường đã dùng tay tát Đ.H.A.P là học sinh lớp 11B6 cùng trường THPT An Phúc.

Tạm giữ hình sự nam sinh đâm bạn học tử vong và 1 người bị thương - Ảnh 1

 Đối tượng bị tạm giữ. Ảnh minh họa

Đến khoảng 17h cùng ngày, N.M.T, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu điều khiển xe đạp điện chở Nguyễn Phú Cường về nhà. Khi đi đến địa phận xóm 4, xã Hải Phong, huyện Hải Hậu thì bị Đ.H.A.P cùng nhóm bạn 4 người, đều là học sinh trường THPT An Phúc chặn lại đánh Cường.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, bị đánh, Cường đã lấy một thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm, đầu được mài nhọn để chống trả. Hậu quả làm Đỗ Hoàng Anh Phúc bị đâm vào vùng ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu; Trần Công Hiếu (sinh năm 2006, trú tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu) bị đâm một nhát vào vùng bụng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Cường; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

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