Vụ con đỉa trong bình nước nguyên tem còn ngoe nguẩy: Tạm đình chỉ dây chuyền sản xuất nước 20 lít của công ty

Xã hội 09/05/2023 10:46

Mới đây Sở Y tế tỉnh đã có buổi làm việc, nhận định và đánh giá vụ việc con đỉa có trong bình nước còn nguyên tem.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình mới đây đã chia sẻ nhận định việc phát hiện đỉa trong bình nước của công ty sản xuất nước. Thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, ông cho hay, vi phạm rõ nhất của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang là việc tự ý tiêu hủy tang vật là bình nước loại 20 lít có chứa dị vật là đỉa.

"Đúng ra khi kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường thì công ty phải lập biên bản và mời các cơ quan chức năng để niêm phong và giữ nguyên tang vật. Bây giờ công ty đã tự động tiêu hủy sản phẩm đó, là vi phạm luật. Cứ vi phạm đến đâu là xử lý đến đó", ông Phan Thanh Hải nói.

Vụ con đỉa trong bình nước nguyên tem còn ngoe nguẩy: Tạm đình chỉ dây chuyền sản xuất nước 20 lít của công ty - Ảnh 1
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: VietNamNet

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu Công ty Cổ phần nước khoáng Bang nhanh chóng tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng được sản xuất cùng đợt với sản phẩm chứa đỉa. Đồng thời cung cấp mẫu trực tiếp để kiểm định chất lượng lô sản phẩm này. Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, tạm thời đình chỉ dây chuyền sản xuất nước đóng thùng loại 20 lít của công ty này.

Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lệ Thủy tiếp tục đánh giá lại vấn đề đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang.

Vụ con đỉa trong bình nước nguyên tem còn ngoe nguẩy: Tạm đình chỉ dây chuyền sản xuất nước 20 lít của công ty - Ảnh 2
Nơi sản xuất nước. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Báo Dân Trí trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người rùng mình. Trong đoạn clip dài khoảng 41 giây, ghi lại cảnh bình nước uống đóng chai loại 20 lít vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp hay xé bọc nilon, bên trong có một con đỉa bám vào thành bình. Khi lắc bình nước, con đỉa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển.

Vụ việc kể trên được phát hiện tại Trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Cô giáo Dương Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Thủy xác nhận, bình nước có đỉa bên trong được giáo viên nhà trường phát hiện vào ngày 28/4.

Nước đóng bình là sản phẩm của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Theo cô Hà, nhà trường thường xuyên mua bình nước loại 20 lít của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang cho học sinh uống, đợt gần nhất là vào ngày 25/4, đến ngày 28/4, khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng thì bất ngờ phát hiện có đỉa bên trong.

Sau khi phát hiện có đỉa, Trường Mầm non Phong Thủy lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, hiện các cô giáo đang tự nấu nước cho học sinh uống để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã liên hệ phía công ty cung ứng nước, đồng thời lập biên bản sự việc ban đầu để tiến hành kiểm tra. Bình nước có đỉa bên trong sau đó đã được phía công ty thu hồi.

Được biết Công ty Cổ phần nước khoáng Bang trước đây dùng nguồn từ suối nước khoáng Bang ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy để sản xuất, tuy nhiên từ tháng 8/2022 đến nay, vì một số lý do đã chuyển sang sử dụng nước giếng khoan.

 

 

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Từ khóa:   Quảng Bình đỉa trong bình nước trường mầm non

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