Phát hiện ngư dân mất tích sau 1 ngày, thi thể trôi dạt trên bờ biển

Xã hội 09/05/2023 10:14

Thi thể ngư dân Quảng Bình được phát hiện trôi dạt vào vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Sau một ngày mất tích, thi thể ngư dân Quảng Bình được phát hiện trôi dạt vào vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Sáng 9/5, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, người dân ở huyện Vĩnh Linh vừa phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển,

Theo đó, thi thể được phát hiện vào khoảng 5h20 sáng cùng ngày tại khu vực bờ biển thuộc thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh.

Phát hiện ngư dân mất tích sau 1 ngày, thi thể trôi dạt trên bờ biển - Ảnh 1

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Người nhà nạn nhân sau đó cũng đã đến nhận dạng và xác định đây là thi thể của ngư dân tỉnh Quảng Bình gặp nạn trong lúc đi đánh cá trước đó.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng. 

Phát hiện ngư dân mất tích sau 1 ngày, thi thể trôi dạt trên bờ biển - Ảnh 2

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Th., ngư dân mất tích trước đó khi đang đánh cá - Ảnh: Báo Quảng Trị

Cũng theo thông tin từ Báo Quảng Trị, trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 8/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được thông báo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình về việc ông Nguyễn Văn Th. bị mất tích khi đang đánh cá ở khu vực biển Ngư Thủy (tỉnh Quảng Bình), cách bờ chừng 3 km.

Cụ thể, nạn nhân mặc áo xám, quần lót, 2 tay đeo găng tay, phần đầu có nhiều vết bầm dập. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Th. (52 tuổi), trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Hiện người nhà nạn nhân đã đến nhận dạng.

 

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Từ khóa:   Quảng Trị Quảng Bình ngư dân

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