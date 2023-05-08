Bất ngờ về nhân thân kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang ở Vĩnh Phúc

Xã hội 08/05/2023 15:07

Đối tượng được biết đến là người từng gây mất an ninh trật tự, không có nghề nghiệp ổn định, thậm chí đã nhiều lần đánh chính bố đẻ của mình.

Thông tin từ Báo VietNamNet, liên quan đến vụ việc nữ chủ quán thời trang ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bị kẻ lạ dùng dao uy hiếp, khống chế đòi hiếp dâm trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương).

Sáng ngày 8/5, lãnh đạo xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đối tượng Phan Văn Cương có biểu hiện tâm thần, tuy nhiên vẫn chưa có giấy tờ liên quan chứng minh mất hành vi kiểm soát năng lực.

Bất ngờ về nhân thân kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt giữ trong đêm. Ảnh: VietNamNet  

“Đối tượng Phan Văn Cương lao động tự do, không nghề nghiệp ổn định và có vấn đề về thần kinh, tuy nhiên đối tượng chưa có giấy tờ liên quan để chứng minh. Trước đó, đối tượng cũng đã nhiều lần gây mất an ninh trật tự, thậm chí đã nhiều lần đánh chính bố đẻ của mình. Chúng tôi đang xác minh thêm thông tin, củng cố hồ sơ và làm rõ thêm nhân thân của người này.” - vị lãnh đạo xã thông tin trên VietNamNet.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, vào đêm 6-5, Cương đi qua cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) thì thấy chị Đ.T.H. (37 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên) là chủ cửa hàng quần áo đang thử đồ.

Thấy vậy Cương nảy sinh ham muốn, cầm dao dài 32cm xông vào cửa hàng và khống chế, đe dọa chị H., ép chị lột quần áo để cưỡng hiếp.

Bất ngờ về nhân thân kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chị H. giả vờ đồng ý và yêu cầu Cương sử dụng bao cao su. Lợi dụng lúc Cương không để ý, chị H. giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Thấy vậy Cương bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân và cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Cương khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó vừa đi uống bia về.

 

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