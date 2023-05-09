Thông tin mới vụ khách hàng của công ty Manulife ký giấy 'im lặng': Đã có người được hứa trả tiền

Mới đây, sau buổi làm việc của công ty bảo hiểm và các khách hàng, nguồn tin tiết lộ đã có kết quả bước đầu.

Thông tin từ Zing trước đó, trong buổi làm ngày 5/5 với công ty bảo hiểm, một số khách hàng đã được làm thủ tục hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ "Tâm an đầu tư" đã tham gia tại Ngân hàng SCB. Song khách hàng phải ký giấy xác nhận kèm một số điều khoản mà công ty bảo hiểm đã soạn sẵn và 10 ngày sau sẽ được nhận lại tiền. Cụ thể, khách hàng phải cam kết "không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào với công ty, cũng không thực hiện bất kỳ hành động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty" kể từ ngày nhận được đủ số tiền hoàn lại.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng phải cam kết không tiết lộ (dù trực tiếp hay gián tiếp) bất kỳ thông tin nào về nội dung trao đổi, các văn bản, thỏa thuận, email, tin nhắn, hình ảnh, ghi âm, ghi hình cuộc họp liên quan đến vụ việc giữa khách hàng và công ty cho bên bất kỳ thứ ba nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Manulife đồng ý hoàn tiền nhưng khách hàng phải ký giấy 'im lặng'. Ảnh: Internet Được biết, buổi làm việc vừa khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm "Tâm an đầu tư" qua ngân hàng SCB và Manulife sáng 5/5 nằm trong phương án mà Manulife đã công bố hồi cuối tháng 4 về phương án giải quyết khiếu nại của khách hàng. Theo đó, Manulife Việt Nam sẽ liên hệ các khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm "Tâm an đầu tư" đã gửi khiếu nại hoặc gửi trước ngày 30/4 để cùng bắt đầu quá trình thảo luận giải quyết khiếu nại.

Theo Dân Trí, sáng nay (9/5) có khoảng 20-30 người được Manulife hẹn đã có mặt tại trụ sở công ty này để tham dự buổi đối thoại trực tiếp với nhân viên Manulife. Một số khách cho biết phía Manulife đồng ý hoàn trả lại tiền đã đóng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm này. Nhân viên tư vấn cũng yêu cầu khách hàng ghi trả lời các câu hỏi của phía công ty xoay quanh hợp đồng. Hai bên sau đó ký kết bản thỏa thuận giải quyết khiếu nại. Bản thỏa thuận này gồm 2 trang, trong đó có nội dung yêu cầu bên mua bảo hiểm chấm dứt mọi khiếu nại, khiếu kiện. Tờ khai phía Manulife yêu cầu khách hàng điền ngày 9/5. Ảnh: Dân Trí Một khách hàng nói, sau 5 lần khiếu nại đã "hài lòng về kết quả". Người này được Manulife thông tin sẽ hoàn trả tiền sau 10 ngày. Trong hội nhóm có gần 500 thành viên tham gia sản phẩm Tâm An Đầu Tư khiếu nại Manulife, không ít khách hàng cũng nói được cam kết hoàn lại tiền bảo hiểm vào tài khoản ngân hàng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký thỏa thuận với hãng. Tuy nhiên, cam kết này là từ phía nhân viên Manulife chứ không được thể hiện trên hợp đồng. Một số khách hàng khác lại nhấn mạnh việc dù được giải quyết thì họ vẫn bức xúc việc mất nhiều năm để tiền ở Manulife không được lãi suất và tốn nhiều thời gian, công sức để đi đến kết quả này. Công ty này hiện không công khai con số khách hàng khiếu nại về sản phẩm Tâm An Đầu Tư.

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