Thông tin mới vụ sập tường nhà máy khiến 11 người thương vong ở Bình Định

Xã hội 09/05/2023 20:14

Sau thời gian điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cá nhân liên quan.

Theo VTC, ngày 9/5, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, PGĐ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Đào Ngọc Khoa (SN 1981, Hưng Yên), Phó Giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng Gia Phú (Công ty Gia Phú) - Quản lý dự án và Nguyễn Thành Dương (SN 1989, ở TP Quy Nhơn) Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Tân Dương (Công ty Tân Dương) về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định khoản 3 tại Điều 298 Bộ luật Hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát đề nghị phê chuẩn.

Thông tin mới vụ sập tường nhà máy khiến 11 người thương vong ở Bình Định - Ảnh 1
 

 

Thông tin mới vụ sập tường nhà máy khiến 11 người thương vong ở Bình Định - Ảnh 2

Hiện trường vụ sập tường nhà máy ở khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn ngày 15/9/2022 khiến 5 người chết, 6 người bị thương. Ảnh: VTC

Đây là 2 bị can liên quan đến vụ sập tường khiến 11 người thương vong xảy ra tại công trình xây dựng Khung K2 (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, TX An Nhơn) do đơn vị thi công là Công ty Tân Dương.

Trước đó, ngày 4/5/2023, Cơ quan CSĐT (CA tỉnh) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khoa và Dương về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát đề nghị phê chuẩn.

Thông tin từ Thanh Niên về vụ tai nạn xảy ra, lúc chiều 15.9, tại công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam xảy ra vụ đổ sập tường khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Thông tin mới vụ sập tường nhà máy khiến 11 người thương vong ở Bình Định - Ảnh 3

Khi chịu tác động bất lợi của tải trọng gió, Khung K2 bị dao động chuyển vị đỉnh quá lớn, vượt quá giới hạn cho phép, gây mất ổn định tổng thể dẫn đến tường đổ sập. Ảnh: VTC 

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm về quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Savvy Seafood Việt Nam để điều tra, làm rõ.

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, kết quả điều tra ban đầu vụ sập tường khiến 5 người chết cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong thi công công trình.

Quá trình điều tra cũng đã kết luận nguyên nhân sự cố là do: Nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công thực tế không hợp lý, chưa đảm bảo sự ổn định, an toàn tuyệt đối; đơn vị có trách nhiệm quản lý an toàn thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình thi công.

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