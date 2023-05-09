Trước mắt, Công an quận 1 đã khởi tố Liêu Gia Đạt về tội "Cướp tài sản" và đang làm rõ nhiều vụ khác, củng cố hồ sơ, xử lý nghi can này về tội danh khác.

Thông tin từ VietNamNet, cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tình nghi đối tượng Liêu Gia Đạt (34 tuổi, ngụ ở địa phương) đã thực hiện nhiều vụ án khác nên tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo chị D. trình báo, sau thời gian quen qua mạng, ngày 21/4, Pun đi xe đến tận nhà để đón chị đi chơi. Khi đến một địa điểm tại quận 1, Pun đưa cho chị D. uống một ly nước treo sẵn trên xe.

Ngày 22/4, chị D. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) trình báo bị một kẻ có tên thường gọi là Pun chuốc thuốc mê để hiếp dâm rồi cướp tài sản.

Khi uống nước, chị D. bị choáng váng, buồn ngủ nên yêu cầu Pun chở về nhà. Dù nghi ngờ bị chuốc thuốc mê nhưng chị D. không kiểm soát được, và bị Pun chở vào khách sạn để giở trò.

Sau đó, Pun chở chị D. trong trạng thái lơ mơ đến một con hẻm lạ và bỏ lại. Nhờ sự trợ giúp của người đi đường, chị D. được đưa về nhà.

Khi tỉnh táo lại phần nào, chị D. xác định nơi bị đánh thuốc mê là phường Bến Nghé (quận 1) nên đi trình báo. Chị D. cho biết mình đã bị lấy đi số tài sản gồm: 1 điện thoại iPhone 12 Pro max, túi xách có 4 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng.

Đối tượng Liêu Gia Đạt và bộ đồ mặc lúc gây án. Ảnh: VietNamNet

Sau khi trình báo, chị D. được người thân đưa vào bệnh viện để theo dõi, điều trị.

Khi tiếp nhận tin báo chuyển lên từ Công an phường Bến Nghé, Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng được Liêu Gia Đạt là kẻ gây án và mới đây đã bắt giữ đối tượng.

Khám xét nơi ở của Đạt, công an thu giữ 2 xe máy nhãn hiệu Air Blade và Yamaha Janus. Ngoài ra, công an còn thu giữ được một số giấy tờ, tài sản của chị D. mà Đạt cướp được.

Trong cốp xe máy nhãn hiệu SH của Đạt, công an tìm thấy một gói chất bột màu trắng và đang giám định.

Đạt thừa nhận, do cần tiền tiêu xài nên lên kế hoạch cướp tài sản nhắm vào các cô gái quen qua mạng. Đạt đã mua thuốc ngủ dạng bột với giá 1 triệu đồng để gây án.

Công an tình nghi Đạt thực hiện rất nhiều vụ hiếp dâm, cướp tài sản của các cô gái quen qua mạng, nên đang mở rộng điều tra.

Nhờ nhanh trí, bà chủ cửa hàng quần áo ở Vĩnh Phúc đã đánh lạc hướng được đối tượng đòi hiếp dâm mình. Ảnh: Lao Động

Liên quan đến vụ việc yêu râu xanh giở trò đồi bại và thực hiện các hành vi mà khách thể được pháp luật bảo vệ, mới đây, vụ việc tại Vĩnh Phúc cũng đã gây xôn xao. Theo đó, đối tượng manh động có hành vi đồi bại với nữ chủ shop, sau đó đã bị bắt giữ. Theo dõi vụ việc xảy ra hôm 6.5 này Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Hà Nội thông tin trên Báo Lao Động cho rằng, hành vi của đối tượng này rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Mặc dù đối tượng chưa thực hiện được hành vi đối với nạn nhân nhưng việc dùng vũ lực nhằm thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi hiếp dâm.

Sự việc thể hiện rõ ràng qua clip và thuộc trường hợp bắt người phạm tội quả tang nên đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm với hình phạt có thể tới 7 năm tù. Theo luật sư, mục đích của hình phạt không chỉ để răn đe, phòng ngừa đối với đối tượng gây án mà còn để cải tạo giáo dục và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.