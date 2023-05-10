Thông tin từ Báo Dân Trí, tại tòa, bị cáo Thái thừa nhận mình "đồng thuận" để bạn gái là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập, hành hạ con gái. Bên cạnh đó, anh ta khai mình có đánh đập con và nhốt vào chuồng chó. Nhưng khi được hỏi về nhận thức, bị cáo phủ nhận và nói mình chưa bao giờ nghĩ tới việc giết con gái mà chỉ bỏ mặc, thiếu quan tâm.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra về tội danh của Thái, trước đó khi tình tiết vụ án phức tạp, TAND Cấp cao đã nghị án kéo dài đối với vụ án bé gái 8 tuổi bị cha và “dì ghẻ” hành hạ tới chết.

Đại diện VKSND cấp cao tại TPHCM cho rằng ngày 22/12/2021, Trang đánh đập, hành hạ bé V.A. khi Thái không có ở nhà. Kết luận giám định chỉ rõ chỉ cần thương tích ngày hôm đó cũng đủ gây ra cái chết cho cháu bé nên không có căn cứ xác định Thái đồng phạm tội Giết người. Đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM đề nghị không chấp nhận kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé V.A. trình bày hàng loạt quan điểm nhằm chứng minh Thái cùng thực hiện hành vi phạm tội hoặc trực tiếp chứng kiến nhân tình hành hạ con gái. Hành vi của Thái đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Từ đó, các luật sư đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, chuyển tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái sang tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, bé N.T.V.A. là con gái của Thái và chị N.T.H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Bé V.A. sống cùng 2 người.

Hai bị can tại toà. Ảnh: Dân Trí

Tháng 10/2021, Trang không có việc làm nên kèm bé A. học online tại nhà. Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé gái. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo; đồng thời đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học…

Đỉnh điểm ngày 22/12/2021, Trang tra tấn, hành hạ bé gái bằng nhiều hình thức, nhiều giờ khiến bé gái bất tỉnh. Thấy vậy, Trang gọi điện báo cho Thái.

Khi về nhà, Thái thấy con gái trong tình trạng hôn mê liền sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu tội ác của người tình, gây trở ngại cho quá trình điều tra.

Cũng theo VietNamNet, trong quá trình thẩm vấn, trước thái độ không thành khẩn của bị cáo Thái, HĐXX đã nhiều lần trình chiếu những đoạn video mà Trang và Thái hành hạ cháu Nguyễn Thái V.A..

Ngay khi video được trình chiếu, cậu ruột bé và luật sư Nguyễn Anh Thơm đã không giữ được bình tĩnh và bật khóc ngay trong phiên tòa. Chứng kiến cảnh cháu mình bị bạo hành dã man, cậu ruột bé V.A đã khóc nức thành tiếng và hét lên, ngay sau đó, người thân bé đã được hỗ trợ dìu ra ngoài để lấy lại bình tĩnh.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, người cha lạnh lùng này không một lần nhắc đến con gái, anh ta chỉ gửi lời xin lỗi đến gia đình và xin được giảm án.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ trên Sức khỏe và Đời sống cho rằng: "Sau khi xem lại video ghi lại cảnh bé V.A bị bạo hành dã man khiến tôi rất xót xa. Tôi không thể lý giải được tại sao một người cha lại có thể làm như vậy đối với chính con gái ruột của mình. Nhận thấy đây là hành vi rất man rợ, vậy nên mong rằng HĐXX sẽ xét xử nghiêm minh."

Trước đó, Thái bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm. Bị cáo 38 tuổi chấp nhận phán quyết. Do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và hôm nay, những người quan tâm theo dõi vụ án sẽ có được câu trả lời.