Diễn biến mới nhất vụ vợ bầu 7 tháng tố chồng bạo hành: Bố chồng nạn nhân lên tiếng

Xã hội 17/05/2023 23:19

Mới đây, bố chồng của chị G. - người tố cáo bị hành hung trong thời gian mang thai dẫn đến thương tích đầy người đã có những chia sẻ.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống ông T.H.S (SN 1952, bố chồng chị G.) cho hay, vào tối 15/5, ông cùng con trai (anh trai anh L.) đáp máy bay từ Hải Phòng vào gặp gia đình thông gia tại tỉnh Kiên Giang để nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên 2 gia đình gặp mặt nhau kể từ khi G. về làm dâu. Sau khi xong việc, trưa 17/5, tôi cùng con trai trở về lại Hải Dương.

"Hiện tại, sự việc của vợ chồng con trai tôi chưa biết thế nào; bởi lẽ khi về trong quê Kiên Giang thì con dâu tôi mới lên mạng nói và lúc này chúng tôi mới biết. Còn ở nhà, tôi chỉ thấy vợ chồng to tiếng, cãi nhau và mỗi lần như vậy tôi cùng vợ đều sang nhắc nhở can ngăn.

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Ông T.H.S (bố chồng chị G.) cho PV xem bệnh án người vợ mắc bệnh ung thư. Ảnh: Đ.Tùy. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Vụ việc xảy ra khiến cả gia đình tôi, ai cũng rối bời, mệt mỏi, chịu nhiều áp lực. Bà nhà tôi lại đang mắc bệnh ung thư nên cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi mong cộng đồng mạng, dư luận hãy nhìn nhận một cách khách quan về sự việc; còn đúng sai thế nào thì đã có cơ quan công an, cơ quan pháp luật xem xét", bố chồng chị G. nói.

Trước đó, trên mạng xã lan truyền 1 clip với nội dung đăng tải chị B.T.T.G (SN 1987, đang mang thai 7 tháng) tố chồng TV.L bạo hành khi dùng móc phơi quần áo, dây điện của nồi cơm điện, dây thắt lưng đánh; đồng thời, cô vợ tố chồng đe dọa khi công an xã đến nhà tìm hiểu sự việc, không cho đi ra ngoài…

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Chị G. tố cáo việc mình bị đánh. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Nguyên nhân người vợ bị đánh được cho là xuất phát từ việc gia đình không có tiền, chị G. phải gọi điện thoại nhờ vay từ người thân, bạn bè, họ hàng cho chồng. Nếu vay được tiền thì không sao, còn không vay được thì chị bị chồng đánh…

Theo PLO, ngày 17-5, ông Vũ Viết Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh thông tin một người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành. Nghi vấn này xuất phát từ một clip đăng tải trên mạng xã hội năm ngày trước.

Ông Bảo xác nhận, người phụ nữ trong clip là BTTG (quê Kiên Giang), là vợ anh L. Hai vợ chồng trú tại thôn Quỳnh Khê 2.

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Chị G. chia sẻ. Ảnh: PLO

Sau khi nhận được thông tin trên Facebook, Công an xã Kim Xuyên mời anh L lên trụ sở làm việc, đồng thời gửi giấy mời với tới chị G. Tuy nhiên, thông tin tại thời điểm này còn nhiều vấn đề cần làm rõ, bởi chị G không trình báo với chính quyền sở tại.

Khi về quê ở Kiên Giang chị G mới đưa clip lên mạng xã hội, cho biết đang mang bầu 7 tháng, với hình ảnh thân thể có nhiều vết tích nghi là bạo hành. Ngoài chính quyền xã, Công an huyện Kim Thành cũng đã vào cuộc để xác minh, điều tra thông tin vụ việc này.

Chia sẻ thông tin ban đầu, Công an xã Kim Xuyên cho biết, cuối năm 2022, từng xuống làm việc với chị G về thông tin chị bị chồng đánh đập. Tuy nhiên, khi công an xuống chị này từ chối hợp tác.

Được biết, trước chị G, anh L đã qua hai đời vợ, trong đó có sáu con chung với vợ đầu, một con với người vợ thứ hai.

Năm 2020, anh L quen biết chị G cũng dang dở lần đò, rồi sống chung. Do dịch bệnh COVID-19 nên bên gia đình chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Đến tháng 4-2021, hai người đăng ký kết hôn tại quê chồng, đến nay có một con trai 17 tháng tuổi và chị G hiện mang thai đứa con thứ hai được 7 tháng.

Khi mới về chung sống, vợ chồng chị G bán phở, sau chuyển sang buôn bán hoa quả tại chợ Hội Đô (TP Hải Dương) rồi bỏ do làm ăn không thuận lợi. Từ đó, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn và được địa phương coi là hộ cận nghèo.

Ngôi nhà sinh sống của vợ chồng này nằm chung mảnh đất với gia đình chồng. Tuy nhiên mọi sinh hoạt của họ, gia đình bên chồng không nắm được, dù thấy thỉnh thoảng hai vợ chồng cãi nhau.

Trong diễn tiến mới nhất, tối 10-5, vợ chồng chị G bay từ Hải Phòng vào TP.HCM. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 1 giờ sáng, anh L ngủ lại sân bay còn chị G bắt xe về xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Sau đó anh L trở lại Hải Dương.

Theo chị G, khoảng hơn một năm nay, vì chuyện tiền bạc nên chị nhiều lần bị bị chồng bạo hành dã man. Cụ thể, do chồng chị hay nạp tiền chơi game và mỗi khi thiếu tiền, anh L yêu cầu chị G phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng...

Chị G cũng cho hay, chị có nhận được giấy mời của Công an xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) mời chị đến trụ sở để làm việc liên quan đến những bài viết đăng tải trên mạng, thời gian là ngày 22-5.

“Khi nhận được thư mời của công an tôi rất lo lắng, sợ quay trở lại Hải Dương gặp chồng thì anh ấy gây nguy hiểm cho mình. Nhưng sau khi được mọi người động viên, hỗ trợ, tôi đã yên tâm hơn để ra ngoài đó giải quyết vụ việc. Cha chồng và anh chồng tôi cũng vừa từ Hải Dương vào Kiên Giang để nói chuyện với gia đình tôi. Họ hứa sẽ đảm bảo an toàn cho tôi khi trở lại Hải Dương vào ngày 22-5 ”, chị G nói.

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Những tình tiết hé lộ về một trạng thái đăng tải chia sẻ người vợ bầu 7 tháng bị chồng hành hạ dã man khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

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