Lời kể xót xa của người vợ bầu 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ: Treo lên trần nhà, dùng thắt lưng, nướng cọng kẽm đánh vào mặt

Xã hội 17/05/2023 20:11

Người vợ đã thuật lại những lần bị chồng đánh vô cùng dã man và tàn bạo, chẳng khác thời trung cổ.

"Anh ta treo tôi lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay; cầm cục sắt đập vào hai đầu gối. Có lần còn nướng cọng kẽm nóng dí vào mặt tôi...", thai phụ sợ hãi kể lại trên Báo Dân Trí.

Chị G. đang mang bầu hơn 7 tháng, sức khỏe yếu nhưng thường xuyên hứng chịu những trận đòn roi man rợ của chồng. Thời gian đầu cả hai rất yêu thương nhau, nhưng khoảng hơn một năm trở lại đây, vì chuyện tiền nong, vợ chồng chị nảy sinh trục trặc.

"Lúc đó chúng tôi có bán quán ăn, không lâu sau thì đóng cửa. Tôi đang mang bầu đứa con đầu lòng nên không thể đi làm, chồng tôi cũng không có công việc ổn định nên túng thiếu. Khi nổi nóng, anh ta bắt đầu đánh tôi", chị G. kể. Theo lời chị G., đỉnh điểm của những trận đòn roi là lúc chị mang bầu đứa con thứ hai. Lúc này, chồng chị hay nạp tiền chơi game. Mỗi khi thiếu tiền, người này yêu cầu chị G. phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng bên ngoại.

Lời kể xót xa của người vợ bầu 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ: Treo lên trần nhà, dùng thắt lưng, nướng cọng kẽm đánh vào mặt - Ảnh 1
Chị G. kể lại thông tin bị chồng bạo hành. Ảnh: Dân Trí

"Tôi không mượn được tiền thì anh ta đánh tôi. Anh ta nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay; lấy cục sắt đập vào hai đầu gối. Có lần anh ta còn nướng cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt tôi...", chị G. vừa nói vừa chỉ chi chít vết thương trên cơ thể.

Thai phụ khẳng định, mỗi lần anh L. tức giận đánh đập chị đều trong tình trạng tỉnh táo, không sử dụng rượu bia hay chất kích thích.

Gia đình chồng ở cạnh bên nhưng chẳng dám can ngăn, vì mỗi lần cha mẹ chồng hoặc anh em vào can, người chồng lại đánh chị G. dã man hơn. Có ngày chị G. chịu 2-3 trận đòn. Sợ chị bỏ đi, người chồng giam lỏng chị trong nhà.

"Anh ta hăm dọa, ép buộc tôi kiếm người vay tiền, nếu không có sẽ bị đánh tiếp, còn dọa sẽ giết người thân của tôi. Tôi chịu không nổi nên tìm cách trốn thoát", người phụ nữ mang bầu sợ hãi kể lại.

Lời kể xót xa của người vợ bầu 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ: Treo lên trần nhà, dùng thắt lưng, nướng cọng kẽm đánh vào mặt - Ảnh 2
Những vết thương trên người chị G. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 16.5, ông Phạm Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên, H.Kim Thành (tỉnh Hải Dương) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh thông tin chị B.T.T.G đang mang bầu tố bị chồng bạo hành.

Nguyên nhân bị đánh, theo chị G., là xuất phát từ việc chồng chị G. bắt chị phải gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu.

Lời kể xót xa của người vợ bầu 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ: Treo lên trần nhà, dùng thắt lưng, nướng cọng kẽm đánh vào mặt - Ảnh 3

Chị G. đã bỏ trốn vào ngày 10/5 nhân lúc chồng không để ý. Ảnh: Thanh Niên

Chị G. thông tin thêm trong clip là khi công an đến nhà tìm hiểu sự việc, chị không dám nói vì sợ khi nói ra, chồng sẽ cho người về tận nhà bố mẹ đẻ (Kiên Giang) đe dọa người thân, em gái... Còn bố mẹ chồng đối xử rất tốt với chị, mẹ chồng thương và bênh vực chị.

Đến tối 10.5, vợ chồng chị G. đi máy bay từ TP.Hải Phòng vào TP.HCM với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị G. tìm cách trốn về quê nhà ở Kiên Giang, còn anh L. quay trở lại Hải Dương.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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