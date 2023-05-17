Vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt tự lột đồ, quỳ xin lỗi: Đề nghị công an vào cuộc điều tra

Sự việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa học sinh K.T.T với 3 bạn nữ cùng lớp 5D là P.T.H, N.T.N và N.P.T. Ngày 29/4/2023, các học sinh này hẹn gặp nhau ở nhà văn hóa thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương giải quyết sự việc.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 5 trường Tiểu học Mỹ Lương bị nhóm bạn bắt tự lột đồ, quỳ xin lỗi, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội ) cho biết đã đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra , làm rõ.

Theo clip được đăng tải trên mạng xã hội, K.T.T bị nhóm bạn yêu cầu tự lột đồ, sau đó bắt quỳ gối, xin lỗi từng người.

Ngày 12/5/2023, Trường Tiểu học Mỹ Lương đã mời phụ huynh của 3 học sinh (gồm P.T.H, N.T.N và N.P.T) đến trường để trao đổi về sự việc. Phụ huynh của 3 học sinh này đã đồng ý đến gặp gia đình em K.T.T để trao đổi nội bộ, mong gia đình em K.T.T tha lỗi cho các con và cùng có biện pháp thích hợp để giáo dục con.

Trường Tiểu học Mỹ Lương đã yêu cầu gia đình các em học sinh xóa hết video và không phát tán video. Tuy nhiên, ngày 15/5 sự việc trên đã có trên mạng internet.

Phía Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng vừa nhận được báo cáo ban đầu của địa phương đồng thời đề nghị giải quyết dứt điểm sự việc.

Cũng theo Zing, chị Kiều Thị Thanh, chị gái của em K.T.T., cho biết trong thời gian đi học, em T. thường xuyên bị các bạn cùng lớp đánh, bắt nạt nhiều lần cả trong và ngoài trường học. Em T. đã báo với giáo viên chủ nhiệm, tuy nhiên, chưa được thầy chủ nhiệm giải quyết triệt để.

Chị Thanh cho biết ngày 29/4, em T. tiếp tục bị nhóm bạn bắt nạt, đánh tát, bắt quỳ gối, cởi quần áo và quay clip đăng lên mạng xã hội. Gia đình rất sốc sau khi nhìn thấy những hình ảnh con em mình bị bắt nạt.

"Nhóm nữ sinh này dọa em T. không được báo với gia đình, nếu báo với gia đình, T. sẽ bị đánh. Chính vì vậy, sau ngày 29/4, nhận thấy T. có dấu hiệu bất thường, gia đình tôi mới dò hỏi và phát hiện vụ việc", chị Thanh chia sẻ.

Theo chị Thanh, sau sự việc, em T. có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi, không dám gặp người lạ, thậm chí không ăn uống được gì và không dám đi học. Không muốn kết quả con bị ảnh hưởng, những ngày nhà trường tổ chức thi học kỳ, gia đình chị Thanh phải động viên, đưa đón em T. đến trường, còn lại, gia đình xin phép cho em được nghỉ học.

"Giáo viên chủ nhiệm không có cuộc gọi nào hỏi thăm, quan tâm em gái tôi. Chúng tôi phải xin thầy tổ chức cuộc họp với các gia đình và nhà trường để trao đổi, giải quyết vụ việc. Điều này khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc bởi nhận thấy giáo viên chủ nhiệm rất thiếu trách nhiệm, không giải quyết triệt để, không báo với gia đình dù học sinh đã báo cáo vụ việc nhiều lần", chị Thanh nói và cho biết nhà trường đã mời các gia đình lên làm việc vào sáng 17/5.